Энергетики в Новосибирске назвали крупнейших должников среди жилищных компаний

В АО «СГК-Новосибирск» и ООО «Новосибирская теплосетевая компания» посчитали долги за предоставленное тепло в Новосибирске. Совокупная задолженность потребителей по итогам первого полугодия 2025 года превысила 2 млрд рублей, из них 967 млн рублей задолжали жилищные организации, сообщает пресс-служба АО «СГК-Новосибирск».

В лидерах рейтинга должников среди юрлиц УК «Плющихинский» депутата горсовета Алексея Джулая (По данным сервиса Контур.Фокус. — Ред.) — 40,1 млн рублей. На втором месте УК «Регион» бизнесмена Алексея Марченко — 16 млн рублей, на третьем «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» Александра Анисимова — 14 млн рублей.

В топ-10 компаний с самыми большими долгами также входят:

ТСЖ «Жилсервис» — 12 млн,

УК «СИНЕРГИЯ» — 4,8 млн,

УК «СибДом» — 7,2 млн,

УК «Аркада» — 4,5 млн,

«МКС-Новосибирск» — 7,3 млн,

«УКЖХ Октябрьского района» — 4,1 млн,

УК «Дзержинец» — 3,6 млн.

Стоит отметить, что часть задолженности энергетики взыскивают через суд. На начало июня в областном Арбитражном суде находятся исковые заявления к жилищным организациям на общую сумму порядка 165 млн рублей. В компании предупреждают, что в крайнем случае готовы переходить к крайней мере взыскания задолженности – банкротству должника. В СГК поясняют, что такая практика существует и в других регионах России. В частности, в Москве из-за долгов перед МОЭК в 2023 году решениями судов были аннулированы лицензии семи московских управляющих домами компаний.

Напомним, в декабре 2024 года Юрий Афонин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, выступил с предложением национализировать сферу ЖКХ. Как подчеркнул депутат, инициатива национализировать областное коммунальное хозяйство возникла в Ленинском районе Новосибирска, который больше всех пострадал от коммунальных аварий этого года. Коммунисты поддержали идею жителей. В поддержку национализации ЖКХ в Новосибирске уже собрано более 10 тысяч подписей.

Почти 25% рынка управляющих компаний Новосибирске занимают УК, связанные с самой крупной УК города — МКС-Новосибирск. Об этом заявлял телеграм- канал Управдом ЖКХ. Всего в холдинге семь юрлиц.

По данным издания, под управлением МКС находится 627 домов и 2,6 млн кв метров жилья. Доход холдинга в 2023 году составил 1,6 млрд рублей.

На втором месте по количеству домов ООО «Служба Заказчика ЖКХ Ленинского района» — 485, 1,8 млн кв метров. Доход компании в 2023 году — 598,6 млн рублей.

По количеству квадратных метров под управлением в городе лидирует ЗАО «УК «Спас-Дом»: 448 домов, 2,8 млн кв метров. Доход компании в 2023 году — более 1 млрд рублей.

В топ-10 управляющих компаний города также входят:

ООО «УК «Дзержинец» (382 дома, 1,4 млн кв метров, 1,3 млрд рублей),

ФГБУ «Академия комфорта» (368 домов, 2,1 млрд рублей),

ООО «ЖКХ Октябрьского района»* (*связана с МКС, по версии канала Управдом ЖКХ, 302 дома, 1,6 млн кв метров, 922 млн рублей),

ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» (252 дома, 2 млн кв м, 791 млн руб)

ООО УК «Регион» (183 дома, 864 тысяч кв метров, 222,8 млн руб),

ООО «Управляющая компания «Октябрьская»* (176 домов, 1,2 млн кв м, 419 млн руб),

ООО «Дост-Н»* (160 домов, 980 тысяч кв м, 513 млн рублей).

Стоит отметить, что в 2025 году Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства планирует направить в суд более 40 тысяч заявлений на сумму 350 миллионов рублей по долгам за капремонт.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 июля в России стартовал эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ.