Энергетики в Новосибирске назвали крупнейших должников среди жилищных компаний

В АО «СГК-Новосибирск» и ООО «Новосибирская теплосетевая компания» посчитали долги за предоставленное тепло в Новосибирске. Совокупная задолженность потребителей по итогам первого полугодия 2025 года превысила 2 млрд рублей, из них 967 млн рублей задолжали жилищные организации, сообщает пресс-служба АО «СГК-Новосибирск».
В лидерах рейтинга должников среди юрлиц УК «Плющихинский» депутата горсовета Алексея Джулая (По данным сервиса Контур.Фокус. — Ред.) — 40,1 млн рублей. На втором месте УК «Регион» бизнесмена Алексея Марченко — 16 млн рублей, на третьем «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» Александра Анисимова — 14 млн рублей.
В топ-10 компаний с самыми большими долгами также входят:
Стоит отметить, что часть задолженности энергетики взыскивают через суд. На начало июня в областном Арбитражном суде находятся исковые заявления к жилищным организациям на общую сумму порядка 165 млн рублей. В компании предупреждают, что в крайнем случае готовы переходить к крайней мере взыскания задолженности – банкротству должника. В СГК поясняют, что такая практика существует и в других регионах России. В частности, в Москве из-за долгов перед МОЭК в 2023 году решениями судов были аннулированы лицензии семи московских управляющих домами компаний.
Напомним, в декабре 2024 года Юрий Афонин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, выступил с предложением национализировать сферу ЖКХ. Как подчеркнул депутат, инициатива национализировать областное коммунальное хозяйство возникла в Ленинском районе Новосибирска, который больше всех пострадал от коммунальных аварий этого года. Коммунисты поддержали идею жителей. В поддержку национализации ЖКХ в Новосибирске уже собрано более 10 тысяч подписей.
Почти 25% рынка управляющих компаний Новосибирске занимают УК, связанные с самой крупной УК города — МКС-Новосибирск. Об этом заявлял телеграм- канал Управдом ЖКХ. Всего в холдинге семь юрлиц.
По данным издания, под управлением МКС находится 627 домов и 2,6 млн кв метров жилья. Доход холдинга в 2023 году составил 1,6 млрд рублей.
На втором месте по количеству домов ООО «Служба Заказчика ЖКХ Ленинского района» — 485, 1,8 млн кв метров. Доход компании в 2023 году — 598,6 млн рублей.
По количеству квадратных метров под управлением в городе лидирует ЗАО «УК «Спас-Дом»: 448 домов, 2,8 млн кв метров. Доход компании в 2023 году — более 1 млрд рублей.
В топ-10 управляющих компаний города также входят:
Стоит отметить, что в 2025 году Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства планирует направить в суд более 40 тысяч заявлений на сумму 350 миллионов рублей по долгам за капремонт.
Ранее редакция сообщала о том, что с 1 июля в России стартовал эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
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