Незаконный оборот огнестрельного оружия пресекли силовики в Новосибирской области

Сотрудники регионального УФСБ и МВД пресекли деятельность, связанную с незаконным оборотом огнестрельного оружия.

Боевой арсенал нашли у четверых жителей сел Новотроицк, Биаза, поселке Коб-Кордон Северного района.

— Из незаконного оборота изъято 6 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, более 500 боеприпасов различных калибров, свыше 0,5 кг пороха, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов к нему, — сообщили в УФСБ по Новосибирской области.

В отношении двоих сибиряков решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ». За нарушение правил приобретения и передачи оружия всем участникам криминального квартета будет вменено административное правонарушение.

Ранее за аналогичные деяния под «прицел» силовиков уже попадали четверо жителей Северного района. В прошлый раз огнестрельное оружие и боеприпасы силовики изъяли в селах Остяцк, Северное, Алексеевка и поселке Среднеичинский.