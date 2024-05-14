ФСБ пресекла незаконный оборот огнестрельного оружия в Новосибирской области

Оперативниками ФСБ совместно с сотрудниками МВД была пресечена деятельность 4 жителей Северного района Новосибирской области, занимавшихся незаконным оборотом огнестрельного оружия.
— При проведении оперативных мероприятий в селах Остяцк, Северное, Алексеевка и поселке Среднеичинский изъято 6 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, более 400 штук боеприпасов различных калибров, свыше 0,5 кг пороха, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов к нему, — сообщили в УФСБ региона.
В отношении фигурантов следователи МВД планируют возбудить уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и незаконное изготовление взрывчатых веществ». Один из сибиряков попал под административную статью.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области задержали 6 мошенников, которые «разводили» людей на деньги от имени сотрудников ФСБ и МВД.
Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по НСО.
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