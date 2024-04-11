Силовики провели обыск в элитном коттедже экс-главы УЭБиПК МВД Владимира Вялкова

Совсем недобрым оказалось утро для скандально ушедшего на пенсию силовика, бывшего главы УЭБиПК МВД по Новосибирской области Владимира Вялкова. Силовика задержали по подозрению в крышевании нелегального алкогольного бизнеса. По версии следствия, Вялков получал взятки за покровительство суррогатного производства. Речь идет о десятках миллионов рублей.

― По делу работают сотрудники Центрального аппарата, СБ МВД. Материалы зарегистрированы 5-м Следственным отделом по СФО. Завтра планируется заседание в суде по избранию меры пресечения для фигуранта, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Следственная группа прошерстила красивый коттедж бывшего борца с коррупцией. Его элитный особняк расположился на дорогой земле в поселке Мочищенского сельсовета. Двухэтажный дом с капитальным гаражем, большой территорией с бассейном не сильно похож на владения скромного полицейского. Видно, что руководитель, даже выйдя на заслуженный отдых, не был стеснен в денежных средствах и существовал явно не на одну пенсию.

Сейчас сыщикам предстоит установить все эпизоды его преступной деятельности и зафиксировать показания жуликов, которые щедро платили Вялкову за его отзывчивость и помощь.