Резиденты Промышленно-логистического парка Новосибирска пожаловались прокурору

Прокурор области Александр Бучман посетил Промышленно-логистический парк в Новосибирском районе и провел рабочую встречу с предпринимателями. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, резиденты парка подняли вопросы, связанные транспортной доступностью на территорию ПЛП, бесперебойной подачей электроэнергии, а также незаконным функционированием мусорного полигона вблизи парка.

— Мы приняли обращения, проконтролируем принятие мер по восстановлению прав предпринимателей, — уточнили Inforpo54 в пресс-службе прокуратуры.

В пресс-службе «Корпорации развития Новосибирской области» обратили внимание, что встреча с резидентами ПЛП проводилась по инициативе прокуратуры в рамках превентивной работы по защите бизнеса. В корпорации подчеркнули, что проблемы, прозвучавшие в рамках встречи, касаются не только резидентов ПЛП, но и всех предпринимателей, работающих на близлежащих территориях.

— В частности, речь шла о перебоях в подаче электроэнергии, что связано с качеством работы подстанции, принадлежащей АО «РЭС», которая осуществляет подачу электроэнергии в том числе на предприятия, расположенные на территории Промышленно-логистического парка. Сети индустриального парка, по которым осуществляется подача электроэнергии, находятся в исправном состоянии и соответствуют всем требованиям резидентов, — пояснили Infopro54 в пресс-службе.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат уточнил Infopro54, что на периодические перебои с электричеством жаловались представители завода «Марс».

— По словам представителей предприятия, это влияет на производственный процесс и работу оборудования, — отметил бизнес-омбудсмен. — Как выяснилось, перебои связаны с ошибками при проектировании электроснабжения, но прокурор поставил задачу исправить ситуацию.

Что касается несанкционированного полигона ТКО, то, по словам Мамулата, по нему уже принято судебное решение о ликвидации. Дело за судебными приставами.

— Мусорный полигон находится в Коченевском районе, недалеко от границы индустриального парка. Принято судебное решение о прекращении деятельности данного полигона, однако работы по его ликвидации пока не завершены, что создает определенные проблемы: неприятные запахи, привлечение птиц и пожароопасную ситуацию в летнее время года, — добавили в «Корпорации развития».

В пресс-службе корпорации считают, что одной из причин ухудшения транспортной доступности территории парка, на которую жаловались резиденты ПЛП и другие предприниматели, является проведение работ по строительству развязки на пл. Энергетиков.

— Это значительно ухудшило ситуацию с автомобильными пробки на ул. Станционной. Вторая причина связана с отсутствием развязки на федеральной трассе Р-254 в районе ПЛП, которая должна обеспечить упрощенный выезд на трассу с территории парка. За последние годы с запуском предприятий резидентов парка транспортный поток на площадке ПЛП сильно увеличился и может доходить до 1500 фур в сутки, в связи с чем могут возникать сложности с выездом на федеральную трассу, — подчеркнули в пресс-службе. — На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация проекта, которая прошла государственную экспертизу. Срок строительства развязки пока не определен. Реализация таких проектов, направленных на развитие федеральных трасс, находится в ведении Федерального дорожного агентства Росавтодор.

Николай Мамулат добавил, что вопрос по транспортной доступности связан еще и с тем, что большая часть сотрудников ПЛП приезжают на работу на электричке.

— От станции до парка нет оборудованного тротуара, а речь идет о сотнях людей, которые ежедневно идут по этой дороге, — говорит Мамулат. — Как пояснили представители ПЛП, сейчас уже заказан проект благоустройства дороги. В его финансировании готова принять участие и управляющая компания парка. Пока администрация ПЛП предложила запустить шаттл от железнодорожной платформы до парка.

Собеседник Infopro54 отметил, что из таких частных вопросов зависит инвестиционный климат региона в целом, и поэтому важно обращать на них внимание, а также подчеркнул, что прокуратура детально вникает в вопросы, которые озвучивают предприниматели и помогает их решать.

ПЛП создан в 2007 году по инициативе правительства Новосибирской области и Агентства инвестиционного развития, находится в 12 км от Новосибирска. Площадь парка ― 1059 га, с учетом территории перспективного развития ― 2000 га, отмечается на сайте ПЛП. Как уточняется на сайте парка, к продаже предлагаются еще 7 участков.

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