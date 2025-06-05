Силовики с обысками нагрянули в уральскую редакцию URA.RU

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе информационного агентства Ura.ru. Предварительно, причиной мероприятий в редакции стала работа журналистов издания с источниками и передача им ежедневных сводок МВД.

По предварительным данным, показания на журналистов дал один из бывших сотрудников полиции, который был задержан в марте 2025 года.

Как сообщают местные СМИ, перед началом обысков задержаны двое сотрудников редакции. Среди задержанных называют имя редактора Дениса Аллаярова и журналиста Сергея Бодрова, к которому силовики с обысками нагрянули домой.

По информации Телеграм-канала «База», вероятной причиной обысков в URA. RU стали публикации в телеграм-канале «Погоны и галстуки». Силовики пытались выяснить, откуда у журналистов появлялась информация о сотрудниках МВД и чиновниках.

В данный момент правоохранители изымают в редакции Ura.ru технику и документацию.

URA RU — крупнейшее интернет-СМИ Уральского округа. Центральная редакция находится в Екатеринбурге.