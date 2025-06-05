Адреса бомбоубежищ по всей России станут доступны на «Госуслугах» до конца года

Адрес ближайшего бомбоубежища жители всех регионов России, в том числе и Новосибирской области, смогут узнать через «Госуслуги». Об этом сообщил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов на совещании в Общественной палате.

По его словам, каждый человек сможет зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги», выбрать соответствующую вкладку и узнать, к какому убежищу он приписан и куда ему следует направиться в случае чрезвычайной ситуации.

— То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации, — цитирует Старовойтова «Парламентская газета».

Система успешно протестирована в Белгородской и Курской областях. Предполагается, что она будет запущена до конца 2025 года. Сейчас регионы наполняют «цифровые контуры» соответствующей информацией.

МЧС России планирует обновить и восстановить укрытия и убежища по всей стране. На эти нужды потребуется 155 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Александр Куренков в конце мая.

Стоит отметить, что в 2023 году Росимущество отказалось от федеральных бомбоубежищ в Новосибирске. Часть из них перешла в муниципальную собственность в том же статусе, а часть федералы предлагают местным чиновникам вовлекать в хозяйственный оборот. На сегодняшний день информация о местоположении и характеристиках защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО) засекречена, а сами объекты закрыты. В Новосибирске на карте временных укрытий, опубликованной в сервисе 2ГИС, обозначено 4047 объектов.

Ранее редакция сообщала о том, что более 60 бомбоубежищ отремонтируют в Новосибирске в 2025 году. По данным МЧС, в защитных сооружениях гражданской обороны города выявило 113 нарушений.