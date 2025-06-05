Новосибирский биолог прокомментировал появление опасных комаров в России

На Кубани и в Крыму появились тигровые комары, переносящие вирус чикунгунья. Биолог Алексей Яновский подчеркнул, что заразиться лихорадкой возможно в основном от людей, прибывших из Северо-Восточной Азии.
— Всё-таки этот вид характерен для Юго-Восточных, Дальневосточных регионов: Таиланда, Индонезии. Для Новосибирска это маловероятно, — отметил Алексей Яновский в беседе с Горсайтом.
Вакцин и лекарств от чикунгуньи пока не существует. Людям стоит надевать светлую одежду, которая закрывает руки и ноги, даже если жарко. Также рекомендуется использовать репелленты.
Биолог уверен: даже если в регион попадут единичные особи, комары этого вида не смогут выжить. По его словам, в Новосибирской области и так много заболеваний, которые переносят комары. Например, малярия.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске два человека умерли от клещевых инфекций. В регионе увеличилось число тяжелых случаев течения болезни.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
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