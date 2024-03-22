Синоптики назвали реки, которые могут выйти из берегов в Новосибирской области

— Предполагаем, что вскрытие рек Новосибирской области произойдет в сроки, близкие к норме. Это значит во второй декаде апреля, — рассказал на пресс-конференции начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский.

Он напомнил о бурном нраве некоторых рек в регионе. Одной из них является река Карасук. Здесь ежегодно образуются заторные явления. И 2024 год не станет исключением.

— Здесь также мы предполагаем в этом году образование заторов льда, резкие подъемы уровней воды, выход воды на пойму, затопление прибрежных участков берегов, в том числе возле населенных пунктов, — констатировал Алексей Крутовский.

По его словам, максимальные уровни весеннего половодья ожидаются на реках Карасук, Тартас и Тара. Уровень воды в них может подняться выше нормы на 80- 100 см.

— На реке Карасук около села Черновка и на реке Тара у села Кыштовка мы предполагаем, что будет превышены опасные отметки в уровне воды. Произойдет затопление приусадебных участков, хозяйственных построек данных населенных пунктов, — рассказал начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, во всех населенных пунктах с приходом плюсовых температур, возможно образование скопления талых вод и разлив малых рек.

При составлении прогнозов хода весеннего половодья, синоптики учитывают такие факторы, как промерзание почвы за зиму, их увлажнение в осенний период, а также толщину льда на водоемах и запас воды в снежном покрове.

По данным синоптиков, осенью 2023 года погода была благоприятной и наблюдалось нормальное увлажнение почв (128% от нормы). Промерзание почвы составило от 35 до 157 сантиметров (норма). Количество осадков было в пределах нормы или чуть больше нормы (местами до 152 см). Толщина льда по рекам Новосибирской области от 127 сантиметров до 76 см, что около или чуть меньше нормы.

Ранее редакция сообщала, что метеорологи рассказали, когда аграрии смогут начать посевную в Новосибирской области.