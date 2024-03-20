Метеорологи рассказали, когда аграрии смогут начать посевную в Новосибирской области

В конце февраля – начале марта в Новосибирской области прошли кустовые межрайонные совещания аграриев, на которые приглашались представители Росгидромета.
— Погодные условия в марте и апреле существенно не будут отличаться от среднемноголетней климатической нормы по осадкам и температурному режиму, —отметил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. — Судя по народным приметам, поздней Пасхе, весна у нас также будет поздняя.
По прогнозам метеорологов к третьей декаде апреля температура поднимется до +15-18 градусов.
— Мы традиционно выходим на поля 15-16 апреля. Первым начинает работу Карасукский район. Возможно, в этом году сроки начала посевной сдвинутся на 5-6 дней позднее, — добавил Лещенко.
При этом он подчеркнул, что запасы влаги в почве существенно выше, чем в прошлом году и прогноз по увлажненности близок к оптимальному.
чрезвычайную ситуацию из-за засухи. В итоге аграрии собрали на 1 млн тонн зерна меньше, чем годом ранее.
Ранее редакция приводила мнение метеорологов о погоде на апрель в Новосибирской области.
Фото: pixabay.com, 5892437
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru