Метеорологи рассказали, когда аграрии смогут начать посевную в Новосибирской области

В конце февраля – начале марта в Новосибирской области прошли кустовые межрайонные совещания аграриев, на которые приглашались представители Росгидромета.

— Погодные условия в марте и апреле существенно не будут отличаться от среднемноголетней климатической нормы по осадкам и температурному режиму, —отметил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. — Судя по народным приметам, поздней Пасхе, весна у нас также будет поздняя.

По прогнозам метеорологов к третьей декаде апреля температура поднимется до +15-18 градусов.

— Мы традиционно выходим на поля 15-16 апреля. Первым начинает работу Карасукский район. Возможно, в этом году сроки начала посевной сдвинутся на 5-6 дней позднее, — добавил Лещенко.

При этом он подчеркнул, что запасы влаги в почве существенно выше, чем в прошлом году и прогноз по увлажненности близок к оптимальному.

Напомним, предыдущая весна стала одной из самых засушливых в Новосибирской области. Начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик рассказывала, что весной 2023 температура в регионе превышала норму на 3-5 градусов. Летом в области объявляли чрезвычайную ситуацию из-за засухи. В итоге аграрии собрали на 1 млн тонн зерна меньше, чем годом ранее.

Ранее редакция приводила мнение метеорологов о погоде на апрель в Новосибирской области.