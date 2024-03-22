Сергей Михайлов: Таиланд для новосибирцев стал премиальным направлением

Сергей Михайлов, руководитель комитета по туризму регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель директора ООО «Сиеста Центр», рассказал Infopro54 о трендах зарубежного отдыха, динамике цен на туры и наиболее популярных у новосибирцев направлениях для путешествий.

Тренды турсезона-2023/2024

— Сергей Борисович, можете прокомментировать ключевые тренды, которые актуальны для международного туризма в 2024 году. С чем придется столкнуться новосибирцам?

— Прежде всего, это рост цен. Отдых на двоих сейчас обойдется минимум в 250-350 тысяч рублей. Если вы берете тур на отдых с детьми, то цены сразу улетают в космос.

По сравнению с прошлым годом цены на отдых выросли от 20 до 40% — в зависимости от страны. Большое влияние на эту динамику оказал внутренний курс российской валюты.

В целом хочу сказать, что в ценах на туры у нас наблюдается тот же тренд, что и со стоимостью молока: размер содержимого бутылки уменьшается, а цена растет. Еще несколько лет назад стандартным туром был тур на 2 недели, потом на 12 дней, а сейчас 9-11 ночей в базовой комплектации, при этом стоить он стал дороже, чем раньше 2 недели отдыха.

— Какие направления сейчас наиболее популярны у новосибирцев?

— Самое популярное направление — это Таиланд. Как правило, здесь все рейсы у всех авиакомпаний очень хорошо заполнены. Полетную программу из Новосибирска выполняют три компании: «Аэрофлот», Azur Air и Ikar (Pegas Touristik). Рейсы стоят в Бангкок, Утапао (Паттайя) и Пхукет.

Популярны Объединенные Арабские Эмираты. Три рейса в месяц из Новосибирска летали во Вьетнам. Несмотря на дозаправку в Казахстане направление также было востребовано. На мой взгляд, из-за того, что выбор зарубежного отдыха для новосибирцев небольшой, сохраняется спрос на Турцию. Рейсы круглый год стоят в Анталию и Стамбул. Интересный тур можно сделать, прилетая в Стамбул, а улететь в Новосибирск из Анталии.

Популярным для новосибирцев в минувшем зимнем сезоне направлением стала Шри-Ланка. С начала 2024 года открылся Пекин, и в феврале это направление было востребовано из-за достаточно доступных цен. Экзотическим направлением для новосибирцев стала Малайзия (Бали). В ближайшее время из Новосибирска откроются рейсы в Хургаду.

В целом если брать начало 2024 года, то на поездки в Таиланд приходятся около 50% всего турпотока, на Шри-Ланку и во Вьетнам — по 10%.

Сейчас мы ожидаем весенние распродажи компаний, которые позволяют оптимизировать бюджет путешествия в современных реалиях.

— Как реагирует рынок на появление прямых рейсов из Новосибирска в Китай?

— С начала 2024 года летают рейсы в Пекин, открывается рейс Новосибирск – Шанхай, который с 1 мая стоит в расписании аэропорта Толмачево с почти ежедневной частотой. Рейс ночной, что позволяет утром уже быть в эпицентре мегаполиса. Или же брать стыковочный рейс дальше по Китаю, или утром же лететь в другие страны Азии (Малайзия, Южная Корея, Филиппины, Индонезия (Бали), Япония).

Для стыковочных рейсов предусмотрен безвизовый транзит в Шанхае и 144 часа (6 суток), что позволит посетить портовый мегаполис и лететь дальше. При этом хочу обратить внимание туристов: будьте аккуратны в планировании полетов, потому что безвизовый транзит действует только в одной, иногда в соседней провинции, а если есть мысли за 6 дней успеть слетать в Пекин, Гуанчжоу или на Хайнань, то в данном случае в уже будете выезжать за пределы провинции — для этого нужно будет получать визу.

Рейсы Новосибирск – Шанхай планируются 2 раза в неделю.

Как изменились популярные курорты

— Расскажите подробнее о самых популярных направлениях. Какие изменения там произошли и к чему готовиться отдыхающим в этом сезоне?

— Турция сейчас стала фактически круглогодичным курортом. Несмотря на достаточно прохладную погоду многие отели в Анталии работают всю зиму, и это позволяло новосибирцам покупать отдых даже в пятизвездочном отеле по приемлемой цене. Да, в это время не искупаешься в море, но во многих отелях Турции есть бассейны с подогревом, анимация. Кроме того, можно просто погулять и посмотреть на достопримечательности, например в Стамбуле. К программе круглогодичного отдыха в этом году подключаются отели 4* и 3*.

Турецкое направление было так же популярно, как и путь в Европу. То есть с пересадкой при наличии визы новосибирцы могли добираться до интересующих их стран ЕС.

Таиланд за последние 2 года очень сильно подорожал, при этом уровень сервиса упал. На мой взгляд, отели Таиланда еще не восстановились после пандемии. По отзывам туристов, в Паттайе и Пхукете все достаточно грустно, люди говорят о несоответствии цены и сервиса. Впрочем, вскоре эти недостатки должны нивелироваться, так как в Таиланде перестраиваются старые, строятся современные отели и комплексы апартаментов, которые будут сдаваться в аренду. По моим оценкам, стране понадобятся 2-3 полноценных сезона для выхода из кризиса, чтобы прийти к тому формату, к которому мы привыкли 7-8 лет назад.

Более неприятным моментом для туристов становится легализация марихуаны. В Таиланде пошли по этому пути, чтобы нарастить поток туристов и выйти из кризиса. Однако для семейных пар этот факт является отрицательным, так как почти во всех кафе, ресторанах, отелях продаются эти изделия, их все курят — и это считается нормальным. Мы рекомендуем туристам приобретать места в семейных отелях, где действуют ограничения, но в любом случае при выходе в город они от этого не застрахованы.

Стоит также отметить. что из-за роста цен Таиланд постепенно переходит из доступного в премиум-сегмент, даже несмотря на ухудшение сервиса. На курортах много россиян, казахстанцев, китайцев — и отели там подтвердить сложно, пляжи заполнены.

Более бюджетный путь в Таиланд лежит через Иркутск в Бангкок, но там без ночевки лететь не очень комфортно, так как иркутский аэропорт не такой удобный, как новосибирский. Именно поэтому мы рекомендуем туристам разрывать перелет экскурсией на Байкал либо доехать до Иркутска на поезде.

По цене тура довольно доступны ОАЭ, однако следует учесть более высокую стоимость расходов на месте: питание и трансферы. Тем не менее Эмираты привлекательны круглый год экскурсионной программой, парками развлечений: это парк Ferrari, Legoland, Universal Studios, океанариум и самые большие в мире аквапарки. Мы наблюдаем, что эти поездки приобретают семьи с детьми-подростками.

Шри-Ланка не всегда была открыта для туристов из России и принимала наших соотечественников с перерывами. При этом Шри-Ланка до пандемии не успела пережить глобальную реконструкцию отелей, поэтому за время карантина ничего не успело испортится. Отели там достаточно самобытные, оторванные друг от друга. На Шри-Ланке хороша природа с джунглями и водопадами. Это отдых для тех, кто любит экскурсии. Ланкийцы очень хорошо относятся к русским, так как многие из них учились еще в СССР и хорошо знают наш язык. В эту страну можно спокойно отправляться с детьми. Но при этом очень важно понимать нюансы отдыха на побережье океана. Дело в том, что Шри-Ланка — это излюбленное место отдыха для серферов. В любое время года можно выбрать побережье, где ловится волна. Например, сейчас хороший сезон на западном и южном побережье. Но для отдыха с маленькими детьми в этой локации будет некомфортно. Таким туристам лучше выбирать отели в бухтах с естественным рельефом, где можно купаться с наименьшим эффектом от волн.

Что касается Вьетнама, то в апреле идет смена рейсов с острова Фукуок на популярный курорт Нячанг. Из Москвы с февраля летает рейс в Хошимин, поэтому на примере Таиланда годичной давности не исключаю появления регулярного рейса Новосибирск – Хошимин или Ханой. Сейчас компании предлагают только рейсы с дозаправкой и всего на 9 ночей, в итоге отдых получается довольно дорогим.

Малайзия для новосибирцев по-прежнему редкое направление, и на путешествие туда мало кто решается. Я в принципе сейчас не рекомендую выбирать отдых с пересадкой в другой стране. Особенно если вы летите с детьми. Во всем мире сейчас непонятная напряженная политическая ситуация, и если вы улетите в страну, у которой есть прямое сообщение с Россией, то шанс вернуться больше, чем из стран, где прямого сообщения с РФ нет.

— В прошлые годы у новосибирцев в топ-направлениях был Египет. Как сейчас изменился спрос на этот отдых?

— Осенью туров 2023 года туров в эту страну не было. Первый рейс стартует 26 марта в Хургаду. Спрос довольно высокий — это всего 3 рейса в месяц, при оптимальной цене по нынешним меркам. Например, тур на 10 ночей с вылетом 6 апреля на «все включено» для двоих стоит в простые 5* 225 500 рублей. В Таиланд за этот бюджет можно найти тур в 3-4* без питания или только с завтраками.

Хургада — это в первую очередь богатый подводный мир Красного моря, который можно увидеть как при погружении с аквалангом (дайвинге), так и просто с маской у отеля. Ни пандемия, ни санкции этот мир, поверьте, не испортили.

— Какие премиум-направления еще востребованы у новосибирцев?

— Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, но это рейсы через Москву. Кроме того, сейчас если берешь Таиланд уровня 4-5*, то по цене это уже близко с ценой отдыха на Мальдивах. Хотя по качеству Мальдивы, конечно, — другой уровень отдыха. Как правило, это вилла со своим кусочком пляжа и в формате «все включено». Очень комфортный отдых с детьми.

— Наблюдаете рост покупателей премиум-отдыха?

— Я бы сказал, что идет перераспределение. Те, кто раньше отдыхал на Мальдивах, сейчас смещаются в Таиланд и Эмираты, так как уровень цен изменился. К примеру, раньше в Таиланде на 1 млн рублей семья с двумя детьми могла комфортно жить месяц, сейчас — максимум 2 недели и в отеле уровня 4-5*. На Мальдивах аналогичный отдых с 2-3 детьми будет в среднем стоить 1,2 млн рублей.

Ключевая задача — оптимизация поездки

— Как меняется отношение новосибирцев к отдыху за границей?

— Люди стали ценить каждую поездку, более тщательно выбирать отель, более требовательно относиться к выбору агентства, так как бюджет путешествия соизмерим со стоимостью подержанной иномарки. Вариантов «слетаем на выходные за 100 тысяч в Таиланд, а потом будем разбираться» сейчас уже нет. Сегодня любая поездка на отдых за границу планируется, считается заранее. Очень большая работа ложится на турагентства, которым приходится добывать больше информации, чтобы ответить на вопросы клиентов, постоянно держать руку на пульсе изменений в тех странах, куда берут туры.

Люди предпочитают заранее планировать: где поесть, куда сходить с детьми, какие магазины посетить, какие кешбэки можно использовать, как поймать распродажи компаний, акции отелей, то есть ключевой задачей для многих туристов является вопрос — как оптимизировать поездку.

Повысился спрос на туры вне сезона, так как это тоже дает возможность сэкономить. Во время школьных каникул, длинных праздников, летнего сезона цены на отдых и на перелеты взлетают.

— Не могу не задать вопрос о безопасности поездок: как оцениваете ситуацию с русофобией на популярных у новосибирцев курортах?

— Ни мы, ни наши туристы с такими проблемами на курортах не встречаемся. Я говорю именно о стычках, связанных с тем, что туристы приехали из России. При этом бывает, что новосибирцы жалуются на сложности с расчетами с помощью карт, так как не все терминалы принимают их к оплате. Впрочем, местные жители и компании охотно принимают к расчету валюту наличными, чаще всего доллары. Тут, правда, существует риск физической утраты налички, но, с другой стороны, валютой точно можно без проблем рассчитаться. При этом здесь есть тоже важный нюанс: во многих странах банкноты, напечатанные до 2006 года, могут не принять к оплате, так что, когда берете с собой в турпоездку наличные, обращайте внимание на год их выпуска.

Сергей Михайлов, основатель бренда «Сиеста», с 2005 года работает в сфере выездного, внутреннего и въездного туризма, победитель областного конкурса управленцев «Команда Региона-2018».