«Выдавал себя за родственника»: цыган 20 лет прятался от наказания за убийство сибиряка

Новосибирские следователи СК спустя 20 лет вышли на след преступника.

30-летний житель Самарской области гостил в Новосибирске. В мае 2002 года в пылу ссоры он набросился с ножом на 37-летнего новосибирца во время праздничного застолья. Убийца понял, что в ближайшее время у сыщиков будут к нему серьезные вопросы, поэтому быстро собрал вещи и исчез. Самарца объявили в федеральный розыск, а следствие приостановили.

― Неоднократно следователи и следователи-криминалисты регионального Следственного комитета в рамках работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет возвращались к изучению материалов уголовного дела. Результатом кропотливой работы стало установление местонахождения обвиняемого в Самарской области, где он все эти годы проживал по документам родственника. Обвиняемого этапировали в город Новосибирск, ― прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска завершено расследование уголовного дела по статье «Убийство». Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.