Информацию о проведении корпоративов отслеживают в надзорных ведомствах

Крупнейшие отели региона, приглашающие гостей на новогодние празднования внепланово проверены на соблюдение санитарно-эпидемических мер по коронавирусу специалистами министерства экономического развития Новосибирской области совместно с Роспотребнадзором и ГУ МВД России по Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Несмотря на уровень сервиса и количество звёзд, все отели, хостелы, гостиницы и иные средства размещения должны максимально ответственно относиться к необходимости соблюдения ограничительных мер по коронавирусу. Хочу напомнить, что «звёздность» не освобождает от ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер. Средства размещения, позиционирующие себя как отели высокого класса, должны задавать высокую планку работы всей отрасли. Профильные министерства проводят активный мониторинг социальных сетей на предмет размещения информации о празднованиях нового года, новогодних корпоративов. Предприятия общественного питания, гостиницы, отели, клубы и подобные заведения не должны создавать ажиотажа и большого скопления людей в период новогодних празднований, — подчеркнул заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Он отметил, что с руководителями крупных торговых центров и торговых сетей региона проведена встреча, в ходе которой рекомендовано грамотно спланировать распродажи и акции и отключить Wi-Fi в зонах фудкортов для недопущения массового скопления людей.

— Новосибирская область позиционирует себя как регион с высоким уровнем сервиса, и обеспечение безопасности туристов является неотъемлемой частью данного процесса. Внеплановые проверки коллективных средств размещения связаны с публикациями информации о проведении новогодних программ и направлены на повышение безопасности пребывания гостей в нашем регионе. Напоминаем, что режим повышенной готовности на территории региона продлен до 31 марта 2021 года. Проверки будут продолжены, — прокомментировала в ходе рейда заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Как прокомментировали в министерстве экономического развития региона, крупнейшие отели региона – «Марриотт» и «Ривер парк» – были проверены, в том числе повторно в связи с размещением информации о возможности проведения праздничных мероприятий в ресторанах данных организаций. Напомним, в ходе одного из аналогичных предыдущих рейдов в гостинице «Ривер парк» было выявлено нарушение ограничительных мер (не было соблюдено требование к расстоянию между столами при оказании услуг общепита), по данному нарушению возбуждено административное производство. В настоящее время нарушения устранены.

Всего за минувшую неделю по данным Роспотребнадзора с участием профильных министерств Правительства региона, ГУ МВД России по Новосибирской области проведено 1309 проверок, по выявленным нарушениям составлено 269 протоколов.

— До нас доходит информация о таких подпольных вечеринках, — заявлял губернатор Андрей Травников. — Прошу правоохранительные органы собирать эту информацию, анализировать и при необходимости привлекать к ответственности. Теперь обращаюсь к коллегам по исполнительной власти. Мы должны демонстрировать дисциплину. Если кто из чиновников попадется на таких вечеринках, последствия будут вплоть до увольнения.

Напомним, 14 декабря на оперативном совещании губернатор Новосибирской области предупредил, что власти намерены принять жесткие меры в отношении организаций общепита и развлекательных учреждений, которые планируют организовать предновогодние и новогодние вечеринки.

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