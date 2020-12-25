Информацию о проведении корпоративов отслеживают в надзорных ведомствах

Крупнейшие отели региона, приглашающие гостей на новогодние празднования внепланово проверены на соблюдение санитарно-эпидемических мер по коронавирусу специалистами министерства экономического развития Новосибирской области совместно с Роспотребнадзором и ГУ МВД России по Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Несмотря на уровень сервиса и количество звёзд, все отели, хостелы, гостиницы и иные средства размещения должны максимально ответственно относиться к необходимости соблюдения ограничительных мер по коронавирусу. Хочу напомнить, что «звёздность» не освобождает от ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер. Средства размещения, позиционирующие себя как отели высокого класса, должны задавать высокую планку работы всей отрасли. Профильные министерства проводят активный мониторинг социальных сетей на предмет размещения информации о празднованиях нового года, новогодних корпоративов. Предприятия общественного питания, гостиницы, отели, клубы и подобные заведения не должны создавать ажиотажа и большого скопления людей в период новогодних празднований, — подчеркнул заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.
Он отметил, что с руководителями крупных торговых центров и торговых сетей региона проведена встреча, в ходе которой рекомендовано грамотно спланировать распродажи и акции и отключить Wi-Fi в зонах фудкортов для недопущения массового скопления людей.
— Новосибирская область позиционирует себя как регион с высоким уровнем сервиса, и обеспечение безопасности туристов является неотъемлемой частью данного процесса. Внеплановые проверки коллективных средств размещения связаны с публикациями информации о проведении новогодних программ и направлены на повышение безопасности пребывания гостей в нашем регионе. Напоминаем, что режим повышенной готовности на территории региона продлен до 31 марта 2021 года. Проверки будут продолжены, — прокомментировала в ходе рейда заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.
Всего за минувшую неделю по данным Роспотребнадзора с участием профильных министерств Правительства региона, ГУ МВД России по Новосибирской области проведено 1309 проверок, по выявленным нарушениям составлено 269 протоколов.
— До нас доходит информация о таких подпольных вечеринках, — заявлял губернатор Андрей Травников. — Прошу правоохранительные органы собирать эту информацию, анализировать и при необходимости привлекать к ответственности. Теперь обращаюсь к коллегам по исполнительной власти. Мы должны демонстрировать дисциплину. Если кто из чиновников попадется на таких вечеринках, последствия будут вплоть до увольнения.
Фото: pixabay.com, автор- Fill1970
Популярное с сайта