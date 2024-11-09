МЧС предупредило о ЧП из-за непогоды на выходных в Новосибирской области

МЧС предупредило жителей Новосибирской области о возможных происшествиях из-за неблагоприятных метеоусловий на выходных и предстоящей неделе.

По данным Западно-Сибирского УГМС, на территории региона ожидается снег различной интенсивности, порывистый ветер, метели и снежные заносы на дорогах. Продолжится дальнейшее постепенное похолодание: местами ночные температуры будут опускаться до -15 градусов.

— В связи с этим возрастает риск возникновения происшествий, связанных с падением деревьев, ветвей и слабо закреплённых конструкций, в том числе заборов, рекламных щитов, частей кровли, а также повреждением линий электропередач, вызванных сильными порывами ветра и налипанием мокрого снега на проводах, — пояснили в региональном ведомстве.

Специалисты напомнили, что гололедица и ухудшение видимости при осадках усугубляет сложности на дорогах, в связи с чем прогнозируется повышенный риск ДТП.

Спасатели не исключают, что возможны пожары в частном секторе и СНТ с круглогодичным проживанием из-за неосторожного обращения с огнём и нарушений правил безопасности как с печным отоплением, так и с электронагревателями.

— Будьте предельно осторожны при использовании печей, не оставляйте без присмотра включённые электроприборы, не перегружайте электрическую сеть большим количеством устройств, не курите в помещениях. Соблюдайте правила дорожного движения, не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения и воздержитесь от дальних поездок в плохую погоду, — просят новосибирцев специалисты регионального МЧС.

По данным синоптиков, в Новосибирской области в субботу, 9 ноября, ночью будет -6…-11, по северо-западу столбики термометра могут опускаться до -18. Днём -3…-8 градусов. Местами возможен небольшой снег. Ветер юго-западный в ночные часы 7–12 м/с, в дневные 9–14 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В ночь на воскресенье, 10 ноября ожидается -4…-9 градусов, днём -3…+1. Умеренный снег, метели, гололед. Ветер 10–15 м/с, при порывах до 20 м/с.

Ранее редакция сообщала о том, что разбушевавшийся 7 ноября ветер оборвал линии электропередач в 11 районах Новосибирской области. Больше всех досталось Колыванскому, Мошковскому, Сузунскому и Северному району, а также Новосибирской агломерации. Многочисленные аварии сейчас ликвидируют 40 бригад электриков и почти 60 единиц техники. Непогода стала поводом для перекрытия федеральной трассы «Иртыш».