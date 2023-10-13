Синоптики рассказали, какая погода придет в Новосибирск в выходные 14 и 15 октября

В Новосибирске ожидается падение температуры. Об этом сообщает популярный сервис прогноза погоды.

По данным «Яндекс-Погоды», в субботу, 14 октября, весь день будет пасмурно, а температура не превысит +12 градусов. В этот день самая высокая температура предположительно будет днем – +12, а самая низкая отметка возникнет утром – +4. Первого снега не обещают, хотя в день Покрова Пресвятой Богородицы его обычно уже ждут.

На следующий день, 15 октября, придет похолодание с небольшим дождем, который будет идти весь день. Самый высокий показатель температуры в этот день будет утром – +8, а самый низкий ночью – +4.

Отметим, что выходные выпали на новолуние. В это время Луна находится между Землей и Солнцем примерно на одной прямой.

Ранее редакция сообщала о том, что к концу недели похолодает в Новосибирске.