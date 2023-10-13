В пятницу 13-го автобус-призрак сбил 10-летнего ребенка в Новосибирске

Инспекторы ДПС пытаются найти очевидцев происшествия с несовершеннолетним пешеходом. Авария произошла в пятницу 13 октября в Ленинском районе Новосибирска.
― В 15:08 неустановленный водитель двигался на неустановленном автомобиле (предположительно автобус) по улице Спортивная, со стороны улицы Порт-Артурская в сторону улицы Холмистая и в пути следования у дома номер 5 по улице Спортивная совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате 10-летний мальчик был доставлен в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется, ― сообщили в ГИБДД Новосибирской области.
На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Полицейские обращаются за помощью к очевидцам, которые видели данное ДТП. Сообщить информацию можно по телефонам 232-23-19, 232-23-21, 232-23-51.
Фото: ГИБДД Новосибирска.
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