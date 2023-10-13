Достать звезду: в Новосибирске появится первый небоскреб

Президиум архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска единогласно одобрил концепцию первого в городе небоскреба. Об этом журналисту Infopro54 рассказала один из разработчиков концепции, архитектор Студии «КиФ» Дарья Кисельникова. Комплекс стал проектом двух застройщиков — ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал». Они же реализуют совместно проект ЖК «Чикаго». Архитектурная концепция разрабатывалась под руководством Валерия Филиппова «Студии «КиФ», генпроектировщик — «Архитектурно Проектировочная Мастерская Фефелова В.В.» (АПМ Фефелова В.В).

— Еще советскими градостроителями на этом месте закладывалась высотная доминанта. И несмотря на то, что наш город сильно трансформировался и видоизменился, мотив постепенного высотного нарастания к формирующемуся кластеру, сохранился. Поэтому, создавая объект в этом месте, мы старались поддержать эту идею, — рассказала собеседница редакции.

Дарья Кисельникова уверена, что город «созрел» для такого объекта. По ее словам, высотный комплекс будет построен за ЖК Chicago (улица Кирова), между улицами Ленинградской и Льва Толстого. Комплекс будет состоять из двух башен. Первая — высотой 180 метров (54 этажа), вторая — 125 метров.

— В фасадных решениях мы ориентировались на ту застройку, которая складывается вокруг комплекса. Но старались сделать так, чтобы это было не прямое цитирование, а визуальная взаимосвязь. У каждой башни свой характер и стилистика. 180-метровая башня получилась более модернистская, с более линейной геометрией. Вторая — более ретроспективная, с применением кирпича и более сложным силуэтом и формой, — поделилась подробностями архитектор.

Она отметила, что отличительной особенностью комплекса станет пешеходная проницаемость. Пешеходное пространство, которое складывается вдоль жилого комплекса «Чикаго», найдет свое продолжение внутри нового комплекса. Кроме того, проектом предполагается создание проезда, который соединит улицы Ленинградскую и Толстого.

Дарья Кисельникова не стала комментировать вопрос о сроках реализации проекта, подчеркнув, что всей команде разработчиков проекта предстоит сложная работа.

— В строительстве, когда мы выходим за отметку в 100 метров, этот объект становится уникальным. А значит, такой объект проходит специальную экспертизу, для него разрабатываются специальные технические решения от начальных стадий проектирования до конечных. Поэтому впереди нас ждет счастливый и долгий путь проектирования уникального проекта, — улыбаясь отметила Дарья Кисельникова.

Напомним, в начале 2023 года министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков уже говорил о планах неких застройщиков построить небоскреб в районе станции метро «Октябрьская». Речь шла о здании в 60 этажей. Чиновник заявлял о существующем зарезервированном для возведения объекта земельном участке, но назвать инициаторов проекта отказался.

— Сейчас мы решаем вопрос с Росавиацией, так как пока не урегулирована тема с оборудованием, которое используется при проведении полетов. Последние штрихи уладим и будим запускать проект. Все разрешения уже получены, а там будут использоваться более сложные системы, чем в обычных зданиях, за исключением Росавиации. Надеюсь, что согласование с Росавиацией получим в этом году, — говорил тогда он.

Ранее редакция сообщала, что на Чернышевском спуске в Новосибирске может появиться небоскреб в 60 этажей.