Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в выходные дни

Новосибирск в выходные затопит дождями. Об этом сообщают популярные сайты погоды.

По данным Gismeteo, в субботу, 23 сентября, весь день будет идти дождь. Ночью температура будет +13, утром опустится до +7, днем чуть поднимется до +9, а вечером похолодает до + 6.

В воскресенье, 24 сентября, температура в первой половине дня опустится до +4 или +3, а днем резко взлетит до +10, но к вечеру пойдет на спад до +7. А ночью прольется дождь.

МЧС по Новосибирской области также предупреждают о том, что 23 сентября на территории Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с, похолодание.

Также МЧС напомнило о том, что осенью из-за туманов, плохой видимости и порывов ветра условия эксплуатации маломерных судов сильно усложняются, а холодная вода, в случае опрокидывания лодки, становится крайне опасной для рыбаков.

Ранее редакция сообщала о том, что резкое похолодание и дожди ожидают новосибирцев после 23 сентября.