Синоптики передумали пугать новосибирцев плохой погодой в сентябре

Хорошая новость для жителей города — бабье лето в столице Сибири все-таки будет. Правда часть первого осеннего месяца обещает быть дождливой.

По данным портала Gismeteo, дожди прогнозируются на 12 из 30 дней. Также отмечается, что большую часть месяца солнце будет скрыто облаками. В первой половине сентября температура воздуха днем будет прогреваться от +22 до +14 градусов. А самым теплым днем станет 2 сентября, когда столбик термометра поднимется до отметки +22 градуса.

С 15-го числа температура воздуха будет понижаться от +15 до +2.

Дожди будут с 4 по 8, с 10 по 12, 16, 18—22 сентября.

Сервис «Яндекс-Погода» прогнозирует более низкий температурный режим, но меньше дождей. Осадки будут идти на протяжении всего девяти дней.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске с 21 по 27 августа.