В Бердске продают помещение с арендатором KFC за 54 млн рублей

За 54 миллиона рублей продают готовый бизнес в Бердске. Это недвижимость площадью в 344,3 квадратных метра. Помещение находится на первом этаже жилого дома №90 на улице Ленина — в центральной части Бердска. Информация об этом размещена на портале N1.

Стоит отметить, что на сайте размещено два объявления о продаже одного и того же помещения. Владелец рассматривает как вариант продажи готового арендного бизнеса, так и продажу универсального помещения.

— Арендатором помещения является сеть ресторанов KFC. Договор заключен на 20 лет, ежегодно индексируется. Доход с аренды: 450 000 руб./мес., окупаемость инвестиций в бизнес — 10 лет? — говорится в сообщении.

Также в объявлении подмечается, что при превышении минимального порога оборота оплата аренды оплачивается пропорционально доходу, обеспечительный платёж арендатора составляет 1 мес плюс авансовый платёж на коммунальные услуги.

Напомним, что прошлым летом Yum! Brands Inc. сообщала, что после завершения сделки планирует полностью уйти из России. А также обещала направлять всю прибыль от операций на российском рынке на гуманитарные цели. В РФ работали около тысячи ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands – ООО «Ям Ресторантс Раша» – управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе.

Ранее редакция сообщала о том, что первый KFC поменял вывеску на Rostic’s в Новосибирске.