Сирены завоют в Новосибирской области в целях профилактики

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области о мероприятиях в рамках Всероссийской командно-штабной тренировки.

― 6 марта в 10:40 в Новосибирской области пройдет проверка сирен и громкоговорителей. В 10:43 будет замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов, ― прокомментировали в МЧС региона.

При звуках сирены людей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Чтобы прослушать информационные сообщение по радио и тв, достаточно просто включить нужный канал.

Данное мероприятие необходимо для проверки работоспособности средств оповещения, а также оценке готовности дежурного персонала на случай ЧС.