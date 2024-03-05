Сирены завоют в Новосибирской области в целях профилактики

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области о мероприятиях в рамках Всероссийской командно-штабной тренировки.
― 6 марта в 10:40 в Новосибирской области пройдет проверка сирен и громкоговорителей. В 10:43 будет замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов, ― прокомментировали в МЧС региона.
При звуках сирены людей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Чтобы прослушать информационные сообщение по радио и тв, достаточно просто включить нужный канал.
Данное мероприятие необходимо для проверки работоспособности средств оповещения, а также оценке готовности дежурного персонала на случай ЧС.
Фото: МЧС по Новосибирской области.
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