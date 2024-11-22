Систему наставничества в сибирских компаниях обсудили на конференции в Сбере

На конференции «Сибирь для Человека. Наставничество», состоявшейся в Новосибирске, приняли участие около 200 представителей крупных и средних компаний, малого бизнеса, а также органов власти, включая HR-директоров и отраслевых экспертов.

Это уже вторая HR-конференция, проведенная Сбером этой осенью. Первое мероприятие было посвящено созданию комфортной рабочей среды и укреплению HR-бренда, способствующего удержанию кадров в сибирских регионах. На текущей конференции акцент сделали на значимости системы наставничества и обмене опытом между разными компаниями. Эксперты обсудили, как мотивировать сотрудников становиться наставниками и как наладить сотрудничество между представителями разных поколений в рамках наставничества, рассматривая реальные примеры.

Эффективная работа с кадрами, успешная адаптация новых сотрудников и помощь в выборе карьеры способствуют повышению вовлеченности работников и достижению ими профессиональных целей.

В компании функционирует система взаимного обучения, охватывающая две категории: экспертные роли (наставники, бадди, менторы), которые делятся знаниями, и метаэкспертные роли (коучи, карьерные консультанты), нацеленные на постоянное развитие и улучшение как жестких, так и мягких навыков сотрудников.

По отзывам и значительному числу участников встречи можно сделать вывод, что вопрос наставничества весьма актуален для многих организаций, отметила Елена Руднева, HR-директор Сибирского банка Сбера. На мероприятии состоялось знакомство с различными интересными и полезными методами, которые было бы полезно интегрировать в практику. Замечательно, что столь много партнеров сегодня объединены общей целью – поддержкой и развитием своих сотрудников, подчеркнула она.

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