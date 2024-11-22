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«Это издевательство!»: новый светофор на площади Кирова парализовал новосибирскую Затулинку

  • 22/11/2024, 13:00
Автор: Артем Рязанов
«Это издевательство!»: новый светофор на площади Кирова парализовал новосибирскую Затулинку
Жители микрорайона по-прежнему стоят в пробках

На площади Кирова в Новосибирске появились новые светофоры. Идея их установки была в регулировании движения и «разгоне» дорожных заторов на местном «кольце ада». Жители Затулинки неоднократно жаловались в соцсетях и мессенджерах на то, что выбираются из микрорайона по 1,5-2 часа из-за пробок в районе кольца. Работы по установке светофоров начались ещё в конце октября, сразу после завершения ремонта трамвайных путей.

Однако утром 22 ноября светофоры уже работают, но жители города по-прежнему стоят в пробках. Согласно данным онлайн-картам, улицы Петухова и Сибиряков-Гвардейцев были окрашены черно-бордовым цветом.

На карте 2ГИС можно увидеть различные комментарии водителей о ситуации на кольце.

— Светофор установлен на съезде с кольца? Чем-то объясняется? Или это специально для усугубления ситуации?

— Очень хочется посмотреть на людей, которые кричали, что здесь нужен светофор. Как им нравится?

— Петушинский поступок — сделать красный 90 секунд на Петухах.

— Вся Затулинка парализована!

— Ну что, со светофором-то лучше стало, теперь все стоят во всех направлениях.

Подписчики группы «Типичная Затулинка» также обратили внимание на некорректные знаки по всей площади Кирова.

— Вопрос передан специалистам. Мы постараемся ответить до 28 ноября, — ответили на их комментарии в ДТиДБК мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что  трёхкилометровая пробка образовалась из-за ДТП в Новосибирске.

Источник фото: АСТ-54

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Рубрики : Общество Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : светофор площадь Кирова Затулинка дорожные пробки


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