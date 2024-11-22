«Это издевательство!»: новый светофор на площади Кирова парализовал новосибирскую Затулинку

На площади Кирова в Новосибирске появились новые светофоры. Идея их установки была в регулировании движения и «разгоне» дорожных заторов на местном «кольце ада». Жители Затулинки неоднократно жаловались в соцсетях и мессенджерах на то, что выбираются из микрорайона по 1,5-2 часа из-за пробок в районе кольца. Работы по установке светофоров начались ещё в конце октября, сразу после завершения ремонта трамвайных путей.
Однако утром 22 ноября светофоры уже работают, но жители города по-прежнему стоят в пробках. Согласно данным онлайн-картам, улицы Петухова и Сибиряков-Гвардейцев были окрашены черно-бордовым цветом.
На карте 2ГИС можно увидеть различные комментарии водителей о ситуации на кольце.
— Светофор установлен на съезде с кольца? Чем-то объясняется? Или это специально для усугубления ситуации?
— Очень хочется посмотреть на людей, которые кричали, что здесь нужен светофор. Как им нравится?
— Петушинский поступок — сделать красный 90 секунд на Петухах.
— Вся Затулинка парализована!
— Ну что, со светофором-то лучше стало, теперь все стоят во всех направлениях.
Подписчики группы «Типичная Затулинка» также обратили внимание на некорректные знаки по всей площади Кирова.
— Вопрос передан специалистам. Мы постараемся ответить до 28 ноября, — ответили на их комментарии в ДТиДБК мэрии Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что трёхкилометровая пробка образовалась из-за ДТП в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54
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