От света отрезаны несколько сотен домов в Новосибирске

В многоквартирных домах, расположенных в Кировском и Ленинском районах Новосибирска, отключено электричество.

Согласно информации, опубликованной на муниципальном портале систем жизнеобеспечения, например, в районе площади Труда отключены более 20 домов. Эти отключения классифицированы как аварийные.

Кроме того, 22 ноября в различных районах города было зафиксировано отключение света на 382 объектах, из них 263 были плановыми.

Кроме того, в 66 домах отсутствует горячая вода, в 19 — холодная, а тепло не поставляется в 73 здания.

Напомним, что Новосибирск до сих пор не получил паспорт готовности к отопительному периоду. Также к зиме не готовы: Бердск, Искитим и рабочий поселок Линево.

Ранее редакция сообщала о том, что «Россети» проведут масштабные учения под Новосибирском.