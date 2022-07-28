Систему прогнозирования выработки электростанций создают новосибирские ученые

Доцент кафедры систем электроснабжения предприятий Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Павел Матренин получил грантовую поддержку Российского научного фонда по проекту «Разработка адаптивной системы управления электроэнергетическими системами с высокой долей возобновляемых источников энергии на базе методов машинного обучения с интеллектуальным отбором и восстановлением значимых исходных данных». Данная разработка поможет учитывать свойства электроэнергетических систем, изменения климатических условий и многовариантность режимов работы электроэнергетических систем.

— Математические методы, в том числе методы обработки сигналов на базе машинного обучения, позволяют повысить точность прогнозирования выработки данных источников и сделать их более предсказуемыми. Соответственно, цель проекта заключается в повышении точности и надежности прогнозирования генерации электростанций на базе возобновляемых источников с помощью машинного обучения, — рассказывает Павел Матренин.

По его словам, подсистема управления будет получать данные от открытых источников метеопровайдеров и из архива данных электростанций. Далее будет осуществляться обработка этих данных.

Данный проект ориентирован на компании топливно-энергетического комплекса, которые занимаются генерацией электроэнергии. К таким компаниям относятся «РусГидро» и «Росатом» (которая занимается не только атомной, но и ветровой энергетикой), а также компании, создающие системы электроснабжения для изолированных энергорайонов.