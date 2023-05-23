Систему распознавания лиц закупают в центре Вектор

Вирусологический центр «Вектор» выступил заказчиком разработки системы распознавания лиц. Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Цена контракта — 62,1 млн руб.

— Система предназначена для управления доступом на охраняемый объект и представляет собой автоматизированную, бесконтактную, распределенную систему распознавания по изображению лица, — говорится в техзадании. — Система должна обеспечивать определение идентичности человека в режиме верификации, при котором происходит сравнение представленного пользователем образца с имеющимся в базе данных шаблоном, ранее зарегистрированным в бюро пропусков предприятия. По результатам сравнения системой принимается положительное или отрицательное решение о запрашиваемом допуске. Система должна обеспечивать хранение журналов событий и всей информации на сервере идентификации.

В настоящее время определён поставщик – АО «Алгонт» из Калуги, с которым заключен контракт.

— Подрядчик обязуется в срок, установленный настоящим контрактом, выполнить работы по оснащению СКУД научно-производственной площадки ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора безконтактной системой биометрической идентификации (распознавания лиц) и сдать их результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его, — сообщается в документации. Срок окончания работ по контракту — 23 декабря 2023 года.

АО «АЛГОНТ» более 30 лет работает в области разработки, производства и внедрения автоматизированных систем управления и средств безопасности, способных обеспечить комплексную защиту объектов от террористических атак и киберугроз.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники вирусологического центра Вектор обратились с письмом к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.