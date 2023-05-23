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Систему распознавания лиц закупают в центре Вектор

  • 23/05/2023, 12:28
Автор:
Вектор закупает систему распознавания лиц
Цена вопроса — более 60 млн рублей.

Вирусологический центр «Вектор» выступил заказчиком разработки системы распознавания лиц. Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Цена контракта 62,1 млн руб.

Система предназначена для управления доступом на охраняемый объект и представляет собой автоматизированную, бесконтактную, распределенную систему распознавания по изображению лица, говорится в техзадании. Система должна обеспечивать определение идентичности человека в режиме верификации, при котором происходит сравнение представленного пользователем образца с имеющимся в базе данных шаблоном, ранее зарегистрированным в бюро пропусков предприятия. По результатам сравнения системой принимается положительное или отрицательное решение о запрашиваемом допуске. Система должна обеспечивать хранение журналов событий и всей информации на сервере идентификации.

В настоящее время определён поставщик – АО «Алгонт» из Калуги, с которым заключен контракт.

Подрядчик обязуется в срок, установленный настоящим контрактом, выполнить работы по оснащению СКУД научно-производственной площадки ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора безконтактной системой биометрической идентификации (распознавания лиц) и сдать их результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его, сообщается в документации. Срок окончания работ по контракту 23 декабря 2023 года.

АО «АЛГОНТ» более 30 лет работает в области разработки, производства и внедрения автоматизированных систем управления и средств безопасности, способных обеспечить комплексную защиту объектов от террористических атак и киберугроз.

 

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники вирусологического центра Вектор обратились с письмом к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. 

Фото Pixabay.com, автор Geralt

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Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирский область

Теги : Центр Вектор распознавание лиц Алгон


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