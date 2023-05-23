Предприниматели обсудили способы построения успешных бизнес-проектов на онлайн-форуме «Окно возможностей»

Ведущие эксперты в сфере ведения бизнеса, консультанты и предприниматели обсудили, как отечественному бизнесу адаптироваться к новым условиям и быстро завоевать ниши, которые станут актуальны в ближайшее время.

В рамках форума предприниматели получили инсайты о дизайн-мышлении в контексте повышения эффективности бизнес-процессов и грамотном выстраивании отдела продаж. Большое внимание было уделено продвижению личного бренда.

— Самый главный принцип построения личного бренда — тактика, ораторское искусство и продвижение. Тем не менее между умением давать полезность и умением что-то рассказывать о себе должна быть грань — полезности должно быть больше, — поделился мнением предприниматель, бизнес-тренер Владимир Якуба. — Когда вы работаете над своим именем и над своим личным брендом, неважно, чем вы будете заниматься через 5-7 лет, — отметила Любовь Никонорова, член Комиссии по развитию личного бренда Новосибирского областного отделения «Опоры России». — Если вы уже сформировались у вашей аудитории как надежный человек в какой-то сфере, то люди будут приходить на вас.

Ценные инсайты были даны и по вопросам HR-стратегии руководителя бизнеса.

— Одна из частых ошибок российских предпринимателей — неумение собирать команду исходя из психотипов, выбирая людей таким образом, чтобы они не конфликтовали, а дополняли друг друга. Когда вы начинаете понимать, к какому управленческому архетипу вы относитесь, как работает ваша психика — ваш собственный бизнес начинает играть новыми красками: вы можете подбирать людей, которые закроют ваши слабые стороны и усилят преимущества, — поделился с участниками предприниматель, эксперт-консультант, сооснователь Академии ТРИЗ Александр Городецкий. — Бизнес можно создать без инфраструктуры, без денег, без связей. — считает генеральный директор ЛюдиPeople Ольга Клинг. — Единственное, без чего бизнеса не будет — без людей, даже если в самом начале под людьми подразумевается единственный человек — собственник.

Форум «Окно возможностей» направлен на то, чтобы собрать на одной площадке российское сообщество предпринимателей и совместно выработать пути решения актуальных проблем российского бизнеса.