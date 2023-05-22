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Сотрудники вирусологического центра Вектор обратились с письмом к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину

  • 22/05/2023, 13:36
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Сотрудники вирусологического центра Вектор обратились с письмом к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину
Обращение подписали около 400 сотрудников центра Вектор.

Сотрудники ФБУН ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора и члены ППО ГНЦ ВБ «Вектор» Нефтегазстройпрофсоюза России обратились с коллективным письмом к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину о ситуации в связи с внезапной сменой генерального директора центра (Имеется в распоряжении редакции). Как отмечается, письмо подписали около 400 сотрудников ФБУН ГНВБ «Вектор». Президенту и премьеру письмо было направлено 19 мая.

Уволен глава научного центра Вектор Ринат Максютов

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Как отмечается в письме, центр «Вектор» «обрел второе дыхание» после назначения Рината Максютова. В частности уточняется, что во время его руководства центром, на базе «Вектора» был создан «Центр геномных исследований мирового уровня», начаты работы по использованию синхротронного излучения для вирусологических исследований. «Вектор» также является активным участником проекта по созданию системы противодействия инфекционным заболеваниям «Санитарный щит», а также в рамках правительственных программ, задействован в оказании противодействия распространению инфекционных заболеваний в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В обращении говорится, что большая часть сотрудников центра обеспокоены дальнейшей судьбой и перспективами центра, так как ключевые научные проекты были начаты и успешно развивались благодаря активности экс-директора.

— С того момента, как центр перешел под ведомство Роспотребнадзора, происходит постоянная смена директоров — с 2005 по 2016 годы во главе центра работали 4 руководителя. Кадровая чехарда сопровождалась скандалами и уголовными делами. Данный фактор отражается на состоянии одного из крупнейших вирусологических центров России, — говорится в письме. — Для ведущего центра науки мирового уровня стабильное руководство является ключевым фактором. Сотрудники надеялись, что с приходом Рината Максютова перестановки прекратятся.

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Далее в обращении сотрудники центра перечисляют результаты деятельности ФБУН ГНЦ «Вектор» под руководством Максютова, и заявляют о беспокойстве, что с приходом нового руководителя, не знающего специфики учреждения, многое рухнет.

В итоге в коллективном письме сотрудники высказались в поддержку Рината Максютова и попросили президента Владимира Путина проявить участие в судьбе научного центра и учесть мнение значительной части коллектива.

— Мы просим вас пересмотреть решение относительно смены директора и готовы сделать все необходимое, чтобы поддержать и сохранить сложившийся коллектив, продолжить выполнение обязательств по решению важных государственных задач, стоящих перед центром, во главе с Ринатом Максютовым, — говорится в письме.

Как пояснил редакции один из подписантов, это вторая попытка решить возникшую проблему.

— Когда только пошел слух об увольнении Рината Максютова, мы написали первое коллективное письмо на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, собрали подписи сотрудников, но отправить не успели, так как директор уже был уволен, — говорит собеседник Infopro54. — После того, как об этом стало известно, у коллектива был шок. Мы опросили коллектив, кто хочет подписать письмо на имя президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина, и кто хотел — подписали. У всех есть понимание, что лучшего директора у центра «Вектор» не будет.

Собеседник редакции также отметил, что до сих пор с коллективом центра «Вектор» по ситуации никто не встречался. Людей просто поставили перед фактом.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Ринат Максютов планирует опротестовывать отставку в суде. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Медицина Отставки и назначения

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Центр Вектор Увольнение Рината Максютова


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