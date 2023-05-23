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Материалы о тружениках Западно-Сибирской магистрали принимаются в номинацию «ПРОфессия железнодорожник» конкурса «Сибирь.ПРО»

  • 23/05/2023, 12:52
Для решения общенациональных задач развития регионов Сибири и Дальнего Востока принципиальную важность имеет модернизация восточного направления российских железных дорог – Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, уверен Президент Российской Федерации Владимир Путин.

конкурс журналистовРазвитие железнодорожной инфраструктуры позволит открыть широкие возможности для запуска новых проектов и торговли, заметно увеличить объёмы пассажирских и грузовых перевозок и тем самым повысить деловую активность и социальную мобильность.

«Железная дорога для Сибири – это больше чем транспортная система. Это транспортный каркас нашей экономики, от которого во многом зависит состояние региональных экономик и работа промышленных предприятий», – сказал полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Особенно важно, что, несмотря на введённые недружественными странами санкции и ограничения, железнодорожники напряжённым трудом смогли изменить логистические схемы и сохранить грузопотоки, убеждён полпред.

Главным достоянием железной дороги всегда были её трудовые коллективы, отличающиеся сплочённостью, тёплой и благожелательной атмосферой. Машинисты, дежурные по станции, путейцы, поездные диспетчеры и другие профессионалы своего дела обеспечивают точность следования поездов, надёжность и безопасность перевозок. Каждый железнодорожник своей добросовестной работой и ответственным отношением к делу вносит вклад в достижения отрасли.

В Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» Западно-Сибирская железная дорога выступает многолетним партнёром и учредителем номинации «ПРОфессия железнодорожник».

Победа в номинации присуждается за материал или серию материалов о ветеранах и действующих работниках Западно-Сибирской магистрали, о реализованных инвестиционных проектах, новых сервисах и услугах для пассажиров и грузоотправителей. Кроме того, к участию принимаются публикации о важности соблюдения участниками дорожного движения правил при пересечении железнодорожных переездов, а также мероприятиях, направленных на предупреждение травматизма на транспорте.

Лидеры «Сибирь.ПРО» в 2022 году в ходе XII «Сибирской медиа-недели» ознакомились с железнодорожной инфраструктурой Омской области. Корреспонденты посетили вокзал города Омска, который входит в пятёрку лучших вокзалов России, а также Выставочный центр омских железнодорожников. Журналистам продемонстрировали инструменты труда работников магистрали, которые использовались в разные исторические периоды, и станционный колокол – один из самых старых предметов в коллекции музея. Программа пресс-тура позволила победителям проекта больше узнать о развитии железнодорожного сообщения в регионе.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Фото предоставлено организаторами конкурса

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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