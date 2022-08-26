Сitigroup свернет потребительские операции в РФ, ирландская Bookmate Limited уходит из России, шесть фигуристок из РФ заявили о смене спортивного гражданства

Американская финансовая корпорация Citigroup намерена поэтапно сворачивать бизнес в России и планирует продать некоторые активы. Об этом сообщается на сайте компании. — Citi сегодня объявила, что в рамках продолжающихся усилий по сокращению своих операций и рисков в России она сворачивает свои потребительские банковские и местные коммерческие банковские операции в стране. В рамках сворачивания Citi также продолжит активно заниматься продажами определенных российских потребительских банковских портфелей, — говорится в заявлении компании.

Компания сократит около 2300 сотрудников.

По оценкам компании, расходы в связи с уходом составят $170 млн в течение ближайших 18 месяцев.

При этом в Citi отметили, что продолжают поддерживать международных корпоративных клиентов, сворачивающих свои операции в России.

Напомним, еще в апреле Citigroup сообщила о планах уйти из банковской розницы в России. Позже в компании заявили о намерении свернуть и другие направления российского бизнеса. Однако «Ситибанк» продолжал обслуживать розничных клиентов в обычном режиме. В мае 2022 года группа допустила возможность сохранения присутствия в России, но в меньших масштабах.

Ирландская компания Bookmate Limited, владелец приложения цифровых книг Bookmate, уходит из России. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник, знакомый с условиями недавней сделки ирландской компании с «Яндексом».

По его словам, решение приняли после покупки платформы российской компанией. «Яндекс» уже получил права на бренд. Прежняя команда сосредоточится на рынках Европы и Азии.

Когда именно ирландцы уйдут с российского рынка, пока неизвестно.

— После продажи платформы «Яндексу» теперь именно последний будет развивать Bookmate в России, а Баев с командой сосредоточатся на проектах в Европе и Азии, — также подтвердил топ-менеджер одного из книжных издательств (Андрей Баев — это генеральный директор российского подразделения Bookmate).

Ранее стало известно, что популярная площадка с аудиокнигами Storytel покидает Россию. Эту информацию подтвердили в офисе компании. Приложение перестанет работать 1 октября.

Шесть юных фигуристок из РФ заявили о смене спортивного гражданства в условиях недопуска российских спортсменов на международные соревнования из-за СВО в Украине, пишет «МК».

Так, в Канаду отправилась 15-летняя Ульяна Ширяева, бронзовая призерка юниорского этапа Кубка страны, в этом году занявшая 11-е место на первенстве РФ среди юниоров. 13-летняя Инга Гургенидзе заявила о переезде в Грузию. В прошлом сезоне фигуристка выиграла первенство Казани и взяла бронзу четвертого этапа Кубка страны.

За Израиль решили выступать 14-летняя Мария Дмитриева (8 место на первенстве Санкт-Петербурга среди девушек старшего возраста) и 13-летняя Анна Ющенкова. Еще две 13-летних спортсменки, Валентина Андрианова и Полина Джуманиязова, отправятся в Германию и Венгрию.

Китайский автопроизводитель Chery отказался выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода, который входит в группу «Соллерс авто», из-за попадания УАЗа в санкционный список ЕС в начале июня, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Другой источник рассказал, что Chery рассматривает различные варианты для локализации производства в России, в том числе и без участия «Соллерс авто», например, китайский концерн может занять площадку какого-либо из западных автопроизводителей, если тот примет решение уйти. Какой именно актив рассматривает Chery, собеседнику издания неизвестно.

Скорее всего, локальная продукция Chery будет представлена в России не под основным брендом: помимо собственно марки Chery у китайского концерна есть суббренды Exeed, Omoda и Jetour. Последние две пока не представлены в России.

Автопроизводитель Mercedes-Benz намерен продать завод по сборке автомобилей в Подмосковье.

Потенциальным покупателем площадки может стать дилер «Автодом».

В случае продажи завода, покупатель вряд ли сможет использовать его для сборки автомобилей Mercedes.

Один из крупнейших производителей компьютеров в мире и самый крупный поставщик серверов в Россию — американская корпорация Dell навсегда уходит из России, увольняя весь штат сотрудников, сообщает CNews со ссылкой на источник на рынке дистрибуции.

На рынке дистрибуторов работу Dell прекратит в конце августа. Источник, сотрудничающий с компанией, утверждает, что 30 августа последний день работы корпорации.

В Москве у корпорации был офис продаж, а в Санкт-Петербурге — офис разработок. Собеседник CNews, знакомый с ситуацией, рассказал, что из офиса разработок Dell увольняют по соглашению сторон около 400 разработчиков ПО для различных Enterprise-level продуктов (Unity, PowerStore, DLm, пр.).

Сотрудникам выплачивают по восемь окладов, а специалистам высокого уровня — девять. Помимо этого, сотрудникам отдают технику (ноутбуки, мониторы) бесплатно, кому-то выплачивают премию, а также оставляют ДМС на семью до конца текущего года, рассказал он.

Компания является одним из крупнейших производителей компьютеров в мире. Однако в России большей популярностью пользовались именно серверы Dell — компания занимала первое место по их поставкам. После ухода корпорации ее место займут российские и китайские производители.