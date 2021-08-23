Ситимобил запустил факторинг для таксопарков в Новосибирске

Ситимобил запустил для партнеров-таксопарков первый финтех-продукт — факторинг, сообщает пресс-служба компании.
По сути факторинг представляет собой кредитное финансирование с минимальной процентной ставкой: переплата за 6 месяцев составит всего 6-8%. После того, как парк получает полную сумму финансирования, он ежедневно небольшими суммами выплачивает задолженности из собственного бюджета в личном кабинете Ситимобил. Таким образом в конце месяца таксопарк не стоит перед фактом оплаты большой суммы.
В зависимости от того, как долго и плотно таксопарк сотрудничает с сервисом, ему доступен факторинг на срок от 1 до 10 месяцев. Размер финансирования определяется при помощи скоринговой модели для каждого конкретного парка индивидуально. С ростом бизнеса и оборота таксопарк может увеличивать размер запрашиваемого финансирования.
Основными расходами, на которые парки привлекают факторинг являются покупка ОСАГО на автомобили, покупка шин на авто, первоначальный взнос на лизинг, ремонты машин и открытие новых офисов.
Партнером по продукту факторинга стала компания «Смарт-Факт». Вместе с Ситимобилом они разработали методику скоринга для оценки платежеспособности таксопарков — с ее помощью Ситимобил сможет прогнозировать будущие финансовые потоки таксопарка от работы с сервисом и принимать решение о выдаче финансирования на основании своих внутренних данных.
— Услуга факторинга уже была протестирована и доказала свою востребованность. За несколько месяцев пилотирования проекта таксопаркам было выдано финансирование на сумму более 100 млн рублей. Это различные по размеру парки, кто-то получил финансирование в сотни тысяч рублей, самый крупный — десятки миллионов рублей, —комментирует Александр Воронов, директор департамента Ситимобил по развитию специальных проектов для таксопарков.
Фото предоставлено пресс-службой компании
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