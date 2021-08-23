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Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в июле увеличилась на 5,2 млрд рублей и достигла 58,7 млрд рублей

  • 23/08/2021, 16:37
По итогам 7 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 58,7 млрд рублей чистой прибыли по сравнению с 24,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, согласно российским стандартам бухгалтерского учета.

Новости компанийКлючевые показатели банка за июль 2021 года:

Активы банка в июле увеличились на 104 млрд рублей, или на 3,8%.

Кредитный портфель до вычета резервов в июле вырос на 59 млрд рублей, или на 3,1%, за счет роста портфеля юридических лиц на 45 млрд рублей (+3,4%), а также портфеля физических лиц на 13 млрд рублей (+2,4%).

Средства клиентов увеличились на 32 млрд рублей, или на 1,6%, как за счет средств юридических лиц (+20 млрд рублей, или +1,9%), так и физических лиц (+12 млрд рублей, или +1,3%).

Чистая прибыль банка «Открытие» за июль составила 5,2 млрд рублей.

Комментарии по динамике ключевых показателей банка за 7 месяцев 2021 года:

По итогам 7 месяцев 2021 года активы банка «Открытие» выросли на 297 млрд рублей (+11,5%) до 2,88 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 275 млрд рублей (+16,3%) до 1,96 трлн рублей.

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 193 млрд рублей (+16,2%) до 1 382 млрд рублей. Объем выданных за 7 месяцев 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса приблизился к 800 млрд рублей, что на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кредитный портфель физических лиц увеличился на 82 млрд рублей (+16,6%) до 577 млрд рублей. С начала 2021 года банк выдал 190 млрд рублей розничных кредитов, что на 44% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средства клиентов по итогам 7 месяцев 2021 года выросли на 126 млрд (+6,6%) до 2,04 трлн рублей. Объем средств юридических лиц увеличился на 116 млрд рублей (+12,4%) до 1 057 млрд рублей. Средства физических лиц остаются на стабильном уровне: 980 млрд рублей (+1% с начала года).

Чистая прибыль банка по итогам 7 месяцев 2021 года составила 58,7 млрд рублей против 24,4 млрд рублей годом ранее.

Доходы банка от регулярной деятельности (чистые процентные и чистые комиссионные доходы) за 7 месяцев 2021 года составили 66,5 млрд рублей по сравнению с 45,1 млрд рублей годом ранее (+48%). Динамика обусловлена в первую очередь ростом чистого процентного дохода за счет увеличения объемов кредитования и доли текущих счетов в средствах клиентов. Чистые комиссионные доходы за рассматриваемый период составили 15,7 млрд рублей (+24% к показателю за аналогичный период 2020 года: 12,7 млрд рублей).

Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 107,7 млрд рублей (+47% к уровню прошлого года: 73,0 млрд рублей).

Операционные расходы за 7 месяцев 2021 года составили 39,8 млрд рублей, что выше показателя прошлого года на 4% и ниже темпов годовой инфляции (6,5%).

Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 августа 2021 года составил 365,6 млрд рублей (+8,8% с начала года).

Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: по состоянию на 1 августа 2021 года Н1.0 составил 14,0% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 131,5% (пороговое значение: 15%), Н3 — 167% (пороговое значение: 50%).

* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : финансы кредиты вклады бизнес Банк Открытие


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