В НГАУ усовершенствовали оборудование для почвообработки

Исследования касались проектирования формы стойки рабочего органа глубокорыхлителя, лапы с клиновидным корпусом и стреловидной выпуклой подошвой рабочего органа глубокорыхлителя и обтекателя стойки, сообщили в пресс-службе университета.

— Запатентованная конструкция предназначена для использования на серийных почвообрабатывающих машинах, и машинах, оборудованных механическими возбудителями вибрации, передаваемой внутрь обрабатываемой почвы для повышения качества рыхления структуры почвы, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается. что предложенная конструкция лапы глубокорыхлителя может быстро монтироваться/демонтироваться на стойку рабочего органа. Заклинивший внутри почвы запатентованный рабочий орган можно смещать по направлению против движения при выполнении технологического процесса рыхления почвы.

В настоящее время инициативная группа занята запуском разработки в производство.

Фото: пресс-служба университета