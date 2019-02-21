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В НГАУ усовершенствовали оборудование для почвообработки

Инициативная группа планирует запустить разработку в производство.
  • 21/02/2019, 19:07
В НГАУ усовершенствовали оборудование для почвообработки

Исследования касались проектирования формы стойки рабочего органа глубокорыхлителя, лапы с клиновидным корпусом и стреловидной выпуклой подошвой рабочего органа глубокорыхлителя и обтекателя стойки, сообщили в пресс-службе университета.

Запатентованная конструкция предназначена для использования на серийных почвообрабатывающих машинах, и машинах, оборудованных механическими возбудителями вибрации, передаваемой внутрь обрабатываемой почвы для повышения качества рыхления структуры почвы, рассказали в пресс-службе.

Отмечается. что предложенная конструкция лапы глубокорыхлителя может быстро монтироваться/демонтироваться на стойку рабочего органа. Заклинивший внутри почвы запатентованный рабочий орган можно смещать по направлению против движения при выполнении технологического процесса рыхления почвы.

В настоящее время инициативная группа занята запуском разработки в производство.

Фото: пресс-служба университета

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