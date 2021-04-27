Выбран подрядчик для асфальтирования дороги вдоль ледовой арены в Новосибирске

Объявлен победитель конкурса для выполнения работ по устройству асфальтобетонного покрытия на объекте: «Строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах города — новосибирская компания ООО «КДС». На тендер была подана всего одна заявка.

Согласно документации, дорога поделена на два участка: первый начинается от спуска к пляжу и заканчивается на разворотной площадке в конце дороги, второй пролегает от подъезда к благоустраиваемой территории, парка, до начала одностороннего заезда на дамбу Октябрьского моста. Протяженность заезда на дамбу Октябрьского моста составляет 240 метров. Дорога обеспечит связь между правым и левым берегами. Начальная стоимость контракта составляла 372,3 млн рублей.

Напомним, на объекте необходимо обустроить земляное полотно, смонтировать бордюры, устроить дорожную одежду, уложить покрытие, построить пешеходный тротуар, велодорожку, примыкание к ЛДС, смонтировать остановочный павильон, устроить парковку, примыкание к ст. Спортивная.

Согласно срокам, к работам нужно приступить с даты заключения контракта, закончить их — не позднее 20 августа текущего года.

Руководителем и учредителем ООО «КДС» является Сергей Башмаков. Он также является руководителем ОАО «Новосибирскгражданстрой» и ООО «ДРСУ НГС» (учредитель). Ранее Башмаков также был учредителем ООО «Дорсибстрой» (ликвидирована).