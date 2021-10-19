Ситуацию с «шалостями» подростков на Монументе Славы обсудят во всех школах города

— 20 сентября в городе пройдет заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где будет рассмотрена ситуация, связанная с поведением подростков на Монументе Славы. Поручаю во всех учреждениях образования города на классных часах обсудить этот вопрос, чтобы создать у учеников соответствующее мнение и оценку подобным действиям, чтобы рецидивов не было, — сообщил на оперативном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он также поручил выяснить, почему в данной ситуации не сработали муниципальные системы безопасности, размещенные около Вечного огня, а также служба безопасности, которая по договору обязана следить за ситуацией на Монументе Славы.

— Поручаю провести подробное расследование того, почему не сработали службы безопасности. У нас оформлен договор на охрану территории с частным охранным предприятием. Почему они от нас узнают о происшествии? А мы узнаем из СМИ? Где наши видеокамеры? Куда они смотрят? И как в целом работает система безопасности в сквере и около Монумента Славы? Срок на все разбирательства — неделя, — добавил Локоть.

Он также поручил расторгнуть соглашение с ЧОПом, работающим на этой территории, и ужесточить требования к профессионализму компаний, которые муниципалитет нанимает для обеспечения безопасности улиц города и таких объектов, как Монумент Славы.

Напомним, 17 октября в соцсетях появилось видео с подростками, которые веселились у Вечного огня на Монументе Славы. Эту информацию взяли в работу следователи, позже стало известно, что инцидент находится на контроле у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. 18 октября правоохранительные органы установили личности школьников.

Монумент Славы — памятник сибирякам-участникам Великой Отечественной войны, установленный в Ленинском районе Новосибирска в 1967 году.