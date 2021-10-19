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Новосибирцы выбирают в Wink мультфильмы и семейное кино

  • 19/10/2021, 12:01
Новосибирские пользователи цифрового видеосервиса Wink чаще всего смотрят мультфильмы, боевики и комедии.

Новости компанийПо данным за 9 месяцев этого года, в тройку лидеров вошел мультфильм «Босс-молокосос» (6+), криминальный триллер Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом «Гнев человеческий» (18+) и оскаровский лауреат от Disney и Pixar «Душа» (6+).

Среди самых любимых кинокартин новосибирцев — семейные мультфильмы «Райя и последний дракон» (6+), «Том и Джерри» (6+) и «Семейка Крудс: Новоселье» (6+), продолжение франшизы «Форсаж 9» (12+), боевики «Мортал Комбат» (18+) и «Годзилла против Конга» (12+). Отдельно можно выделить комедию «Батя» (16+): ей не хватило совсем немного для того, чтобы войти в тройку призеров. Жители региона выбирали этот фильм благодаря режиссеру Дмитрию Ефимовичу, который учился и работал в Новосибирске.

«Лидерами в Wink не случайно становятся добрые мультфильмы и картины для совместного просмотра, потому что наш сервис помогает объединять семьи. Каждый может найти в коллекции фильм на свой вкус, а если выбор вдруг окажется неудачным, то это легко исправить с услугой “Обмен фильма”. Если в течение первых 20 минут просмотра вы поймете, что эта картина не для вас, то ее можно поменять на другую, не тратя лишние деньги», — уточнил Виталий Лапицкий, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Цифровой видеосервис Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с обширной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора, смартфоне и планшете, ноутбуке и компьютере.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : цифровизация фильмы телеком Ростелеком


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