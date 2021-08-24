Ситуацию вокруг «Левобережного» полигона оценивает прокуратура

Первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев провел встречу с жителями домов по ул. Малыгина, сообщившими о нарушениях экологического законодательства и их прав полигоном ТКО «Левобережный», сообщает пресс-служба ведомства.

С участием представителей Роспотребнадзора, эксплуатирующего полигон предприятия, ГУ МЧС России по Новосибирской области и мэрии Новосибирска были рассмотрены механизмы решения проблем горения свалки.

В настоящее время ГУ МЧС по Новосибирской области проводит внеплановую выездную проверку соблюдения муниципальным унитарным предприятием «Спецавтохозяйство» требований пожарной безопасности.

Органы прокуратуры с привлечением специалистов органов контроля должны оценить исполнение федерального законодательства при эксплуатации полигона.

По результатам встречи Сергей Коростылев поручил проверить исполнение жилищного законодательства, в т.ч. при рассмотрении вопроса о признании многоквартирных домов, расположенных по ул. Малыгина, ветхими (аварийными), а также оценить качество обслуживания этих домов.

Результаты этой проверки взяты в прокуратуре на контроль.