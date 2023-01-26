СК и Росздравнадзор заинтересовались клиникой Дмитрия Раевского, где онкобольных лечат наложением рук

Филиалы клиники открыты в крупных российских городах, включая Новосибирск, и в Казахстане. От рака там «избавляют» с помощью наложения рук, песен и работы с подсознанием, пишет КП-Новосибирск.

Деятельностью клиник заинтересовалось следствие, которое считает, что люди умирают из-за нетрадиционных методов лечения Раевского.

Так, 42-летний Андрей из Екатеринбурга отказался от традиционных методов лечения рака и отдал свою жизнь в распоряжение горе-врачу. В 2020 году мужчине диагностировали рак кишечника IV стадии с метастазами в печени, крестце, подвздошной кости и других органах. В августе 2021 года он начал проходить лечение в частной больнице Раевского. За это время не раз собирал средства в соцсетях то на «запуск процесса распада опухоли», то на лекарства, которые так и не помогли. По словам матери Андрея, там его лечили и наложением рук в том числе. 13 января 2022 года Андрей умер в больнице.

Информация о клинике Раевского на официальном сайте гласит, что это «передовая клиника, которая добилась выдающихся результатов в лечении сложных заболеваний». Чтобы вылечить пациента, доктор ищет проблему внутри человеческого сознания и проводит психологический сеанс, поддерживает его позитивный настрой, практикует гомеопатию.

О себе же Дмитрий заявляет «скромно»: врач-новатор, политолог, патриот, член-корреспондент Международной педагогической академии (МПА), педиатр, психолог, онкопсихолог.

В телеграм-канале новосибирского филиала опубликовано видео его работы с пациентом.

Что касается стоимости услуг, то один сеанс онколога или психолога стоит 12 тысяч рублей, 10 сеансов — 100 тысяч рублей.

Следует отметить, что доктор Раевский — это псевдоним, настоящее имя «целителя» — Глеб Александров. Если поискать, можно обнаружить сайт, где пострадавшие от его деятельности делятся своим историями неудачной встречи с «целителем». Клинику там называют сектой. При этом сам Александров до основания сети клиник «Здравница» руководил общинами «Ашрам» и «Академия Агни Йоги».

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