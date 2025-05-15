СК Кузбасса подтвердил возбуждение дела против замглавы Ростехнадзора

Следственный комитет по Кемеровской области подтвердил информацию о задержании заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора. По данным ведомства, подозреваемый был задержан в Алтайском крае. В его квартире, машине и офисе уже провели обыски.

Следователи утверждают, что в декабре 2024 года Виктор Бродт на проспекте Весеннем (Лесная поляна) получил от руководителя центра промышленной безопасности 400 тысяч рублей. Деньги были платой за услугу, которую он оказал ранее.

Во время проверки готовности котельных в Бийском районе Алтайского края он обнаружил серьезные нарушения.

Управление ЖКХ заключило договоры с центром промышленной безопасности на устранение нарушений.

Затем подозреваемый использовал своё влияние, чтобы убедить руководство коммунальных служб подписать акты о выполненных работах, хотя проблемы так и остались нерешёнными.

— Преступная деятельность фигуранта выявлена в ходе совместной работы СК, УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что чиновнику Росприроднадзора предъявили иск на 480 млн рублей в Новосибирске. Правоохранители нашли у него 50 объектов недвижимости и 49 дорогих автомобилей.