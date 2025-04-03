Чиновнику Росприроднадзора предъявили иск на 480 млн рублей в Новосибирске

В Заельцовский районный суд Новосибирска поступил иск от Генпрокуратуры РФ. Ведомство требует обратить в доход государства имущество и доходы, незаконно приобретенные бывшим руководителем Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андреем Фроловым.

Как установило следствие, экс-чиновник природоохранного ведомства являлся владельцем 50 объектов недвижимости, расположенных в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии. Кроме того, в его семье было 49 дорогостоящих, в том числе грузовых, автомобилей, общей стоимостью более 300 млн рублей. При этом за время службы (с 2002 года) законный доход его семьи не превысил 31 млн рублей. Недвижимое и движимое имущество было зарегистрировано на родственников и доверенных лиц Фролова. В частности, его супруга оказалась собственницей 29 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе квартиры площадью 161 кв. м в Турции за 195 тыс. евро, двух апартаментов в Грузии за 125 тысяч долларов.

Кроме того, Фролов являлся бенефициарным владельцем 4 юридических лиц и выгодоприобретателем 3 предпринимателей, от деятельности которых незаконно получил более 147 млн рублей. Чиновника также поймали на фальсификации документов из-за которых предприятие, выполняющее гособоронзаказ, не смогло получить лицензию на обращение с отходами.

По решению суда на все имущество ответчиков наложен обеспечительный арест. Андрей Фролов уволен в связи с утратой доверия. В отношении него возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, а также за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Пресс-служба Генпрокуратуры уточняет, что Фролов попал в поле зрения ведомства во время проверки, проведенной в отношении бывшего высокопоставленного должностного лица федеральной противопожарной службы Виктора Великодного, заместителем которого он работал с мая 2013 года по июнь 2019 года. Великодному также был предъявлен иск на сумму более 409 млн рублей. Приобретенное им на неподтвержденные доходы имущество обращено в доход Российской Федерации.

Напомним, 2 апреля, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что в 2024 году прокуроры через суды взыскали у чиновников имущество, которое было приобретено на неподтвержденные доходы, на 500 млрд рублей.

Представители прокуратуры Новосибирской области также говорили о резком росте дел коррупционной направленности в 2024 году. В поле зрения правоохранителей в 2024 году попали чиновники мэрии, сотрудники МВД, ГАИ, УБЭП, службы участковых уполномоченных.

Ранее редакция сообщала о том, что предприниматели назвали ключевые административные барьеры в Новосибирской области. Среди них — необходимость установления партнерских отношений с властью.