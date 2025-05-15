В Новосибирской области выросла плата за негативное воздействие на природу

Правительство России впервые с 2018 года увеличило ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) при размещении твердых коммунальных отходов. Она выросла на 4,2% — с 95 рублей до 99 рублей 30 копеек за одну тонну отходов. Соответствующее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2025 года.

В кабмине объяснили необходимость индексации с инфляционными процессами и ростом расходов на реализацию экологических мероприятий. Однако повышение платы за НВОС при размещении отходов приведет к дополнительной нагрузке на региональных операторов. Регоператоры, по мнению государства, могут ее уменьшить, сокращая объемы захоронения за счет сортировки, а также строительства мусороперерабатывающих комплексов вместо полигонов.

Заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко уверен, что повышение ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду не отразится на новосибирцах.

— В тарифе на вывоз мусора для населения основную долю занимает транспортировка отходов до полигонов — порядка 76% и их захоронение — порядка 10%. Остальные средства распределяются между другими статьями затрат. На ставку, которую повысило правительство РФ, приходится очень небольшая часть. В 2018 году по всей России эта сумма составляла не более 42 млрд рублей. Поэтому, сказаться на тарифах для населения это повышение не должно, — отметил он.

Собеседник редакции также напомнил, что тарифы на вывоз ТКО устанавливаются не регоператором, а департаментом по тарифам регионального правительства и регулируется ФАС.

— Формирование любого тарифа, в том числе и регоператору — это сложный механизм, который требует анализа множества тарифообразующих факторов и от желания той или иной компании не зависит, — констатировал Вадим Агеенко.

Согласно данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, каждый новосибирец в 2023 году произвел 308,8 кг твердых коммунальных отходов. По этому показателю Новосибирская область находится в середине российского рейтинга регионов.

Осенью 2024 года представители новосибирского регионального оператора «Спецавтохозяйство» сообщали, что около 123 тысяч абонентов ни разу с момента начала деятельности «САХ» в качестве регоператора за вывоз мусора не платили. С 1 июля 2025 года тарифы «Спецавтохозяйства» вырастут на 5,7%. На основе этого тарифа ежемесячная плата за одного человека составит 91,52 рубля (норматив накопления отходов одним человеком в Новосибирской области — 2.38 куб. метров).

При этом в настоящее время МинЖКХ и департамент по тарифам прорабатывают вопрос перехода с норматива расчета стоимости услуги на человека к нормативу на квадратный метр площади жилья.

Помимо этого, к 2030 году все регионы должны будут перейти на единую цветовую гамму мусорных контейнеров. Кроме того, до конца 2025 года планируется разработать более 10 нормативно-правовых актов в сфере обращения с отходами. Они направлены на решение мусорного коллапса в регионах. Одной из территорий, где существуют проблемы на рынке утилизации ТКО, уже много лет является Новосибирская область.

Ранее редакция сообщала, что по данным САХ, компания почти 20% отходов в Новосибирской области вывозит за свой счет.