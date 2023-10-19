СК проводит проверку из-за обрушения моста под Новосибирском

В ночь на 19 октября в поселке Базово рухнул железобетонный мост. Информацию о происшествии сообщило Территориальное управление автомобильных дорог.

― В Новосибирской области организована процессуальная проверка по факту обрушения опор автомобильного моста в Чулымском районе, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

В результате ЧП 26 человек оказались отрезаны от населенного пункта. К счастью, никто не пострадал. На место происшествия выехали следователи, которым теперь предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за мониторинг и техническое состояние мостового сооружения.