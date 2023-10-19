Приставы вернули лабораторное оборудование и оргтехнику научному институту в Новосибирске

Научный институт обратился в суд с требованием к образовательному учреждению вернуть имущество, переданное по договору безвозмездного пользования. Об этом сообщает пресс-служба ФСПП по Новосибирской области.

— Научный институт предлагал в досудебном порядке университету расторгнуть спорный договор и возвратить оборудование по акту приема-передачи. Но сторонам не удалось договориться, — отмечается в сообщении.

Тогда исполнительный лист был передан приставам Советского района Новосибирска. Они предупредили директора об ответственности, в случае уклонения от требований.

Однако должник говорил о том, что не может исполнить требования из-за того, что нет сотрудников, которые могли бы вывезти оборудование.

— Тогда мы совместно с взыскателем привлекли людей, которые могли вывезти имущество из университета. Но должник начал препятствовать и требовать квалификацию сотрудников, которые будут вывозить лабораторные устройства, — отметила Ольга Рябик, судебный пристав-исполнитель.

В связи с неисполнением требований в срок пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. А оборудование под зорким присмотром приставов все же удалось передать научному институту.

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