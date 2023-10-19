Автомобильный мост через реку Карасук обрушился в районе Новосибирской области

В Чулымском районе Новосибирской области произошло обрушение автомобильного железобетонного моста. ЧП произошло ночью. Об этом сообщила пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог.

— Предварительно произошел крен опоры, в результате — полное падение. Причины произошедшего — выясняются. Информация поступила 19 октября ночью, — уточнили в ТУАДЕ.

Мост через реку Карасук в поселке Базово был построен в 1971 году. Его длина 45 метров, грузоподъёмность — 23 тонны. Обрушено 30 метров (2 пролёта). По информации ТУАД, состояния моста регулярно мониторилось: несколько раз в год проводились проверки технического состояния.

— В результате обрушения от населенного пункта отрезана одна улица, 8 частных жилых домов, в которых проживает 26 человек, из них 9 детей (школьники), 1 человек маломобильный. Пострадавших нет. Занятия учащихся на 19 октября отменены, —сообщили в пресс-службе управления.

Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области организовано плечо объезда для автомобильного транспорта 30 км. Сквозной проезд из Чулыма возможен на Ордынское через поселок Петровский. Снабжение села может осуществляться с двух сторон, затруднений в снабжении не будет. Для ограничения проезда всех видов транспорта, выставлено ограждение и запрещающие знаки. Ситуация контролируется, решается вопрос о восстановлении моста.

В ТУАДе подчеркнули, что заявлений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по маршруту с проездом по указанному мостовому сооружению не поступало, специальные разрешения не выдавались.