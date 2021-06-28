За 2020 год выручка НЗРМ составила почти 1,8 млрд рублей

— Показатели рентабельности: валовая рентабельность — 6,39%; рентабельность по EBIT — 4,37%; по чистой прибыли — 1,27%. Уровень долговой нагрузки: долг/выручка — 0,26х; долг/капитал — 4,37х; долг/EBIT — 5,93х. За год долговая нагрузка компании выросла на 14,5%, что, впрочем, не повлияло на показатели рентабельности, — сообщает компания ООО «Юнисервис Капитал» (USC, финансовый консультант «НЗРМ»). — Доля трех крупнейших отраслей-потребителей в выручке ООО «Новосибирский завод резки металлов» («НЗРМ»): 35,2% — ЛЭП и прочие металлоконструкции, 30,4% — машиностроение, 10,1% — металлотрейдинг и обработка металла, 24,3% — прочие заказы.

Согласно оценке экспертов компании, финансовое состояние эмитента — удовлетворительное с позитивным прогнозом.

«Новосибирский завод резки металла» — один из крупнейших металлоперерабатывающих заводов за Уралом. Основан в 2015 году. К 2018 году «НЗРМ» активно развиваясь, занял лидирующие позиции среди предприятий класса СМЦ, а также существенно нарастил выручку. В активах компании 16000 м2 крытых отапливаемых площадей складского комплекса, 7 зон погрузки, 7 единиц кранов, собственный автопарк, самый широкий комплекс услуг по обработке листового металлопроката и 15000 тонн постоянного товарного остатка на складах, говорится на сайте эмитента.