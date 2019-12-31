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«Луч» построит производство для выпуска геофизического оборудования

Реализация маршрутной карты в полном объеме (до 2025 года) потребует 2,25 млрд рублей.
  • 31/12/2019, 09:52
Автор: Юлия Данилова
«Луч» построит производство для выпуска геофизического оборудования
Только для выполнения заказов «Газпрома» компания может увеличить производство продукции в 7-8 раз.

— Мы накопили большой опыт выпуска геофизической аппаратуры и оказания услуг по геологоразведке и направлениям, связанным с нефтяной промышленностью. Наша продукция занимает около 40% рынка геофизического приборостроения в России. Наша флагманская продукция — приборы для исследования процесса бурения: геосистемы  LWD ЛУЧ-М-2014, — сообщил, выступая на инвестсовете Новосибирской области, гендиректор ОАО НППГА «Луч» Константин Каюров. — Кроме того, мы ведем геологоразведочные работы. Мы единственные в России в прошлом году провели работы на 1132 км по реке Лена.

Основные потребители продукции новосибирской компании — ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз», Росгеология, АО «Роснефть», ПАО «Новатэк», ФГУП ВНИИА им. Духова, частные сервисные компании, которые участвуют в процессе строительства скважин. В 2019 году в список заказчиков компании вошли иностранные партнеры: Baker Hughes, Schlumberger, Weatherford, Halliburton.

— Мы являемся одним из предприятий, участвующих в реализации «дорожной карты», подписанной между правительством области и Газпромом в 2018 году. Производим импортозамещающую продукцию. Она, в частности, необходима для тех объектов на которые распространяются санкции — добыча трудноизвлекаемых запасов, работа на шельфе. В прошлом году наша аппаратура прошла сертификацию в Госкомиссии по запасам, и наши данные принимаются к подсчету параметров, — пояснил Каюров.

В рамках реализации проекта компания планирует построить комплекс промышленных зданий. На первом этапе — трехэтажный цех площадью 3 тысячи кв. м, инвестиции в проект составят 250 млн рублей. Объект профинансирован на 80%, закуплено 75% необходимого оборудования, оно начнет поступать на площадку в январе 2020 года. На втором этапе компания построит здание площадью 17,5 тысячи кв. м стоимостью около 700 млн рублей. Сроки строительства — 2020-2022 годы.

— Для реализации маршрутной карты в полном объеме (до 2025 года) необходимы 2,25 млрд рублей. Это минимальный объем производства. При этом Газпром потребовал от нас увеличить производство продукции в 7-8 раз. Сейчас мы обрабатываем проекты 960 скважин разной направленности только по заказу Газпрома, — говорит Константин Каюров.

По его словам, в ходе реализации проекта в бюджет области с 2019 по 2023 годы поступят 392 млн рублей (без льгот, 318 млн — с льготами), в федеральный бюджет — почти 1,4 млрд. Средняя рентабельность проекта — 22%, окупаемость — 3 года. На новом производстве к 2023 году будут работать около 150 человек, средняя зарплата составит 70 тысяч рублей. В качестве мер поддержки инвестор запросил признать проект масштабным, выделить земельный участок площадью 11151 кв. м, который находится за забором предприятия в Дзержинском районе Новосибирска (ранее его собственником было Минобороны РФ), содействие в присоединении к тепло-, водо- и электроснабжению, а также льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество.

Инвестсовет поддержал предложение инвестора и признал его проект масштабным. Земельный вопрос будет решать специализированная комиссия. Как уточнил директор департамента имущества области Роман Шилохвостов, необходимый компании участок является федеральной собственностью и вопрос о его предоставлении необходимо решать с Росимуществом.

ОАО НППГА «Луч» создано в 1991 году. Работает с Институтом нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Производит приборы ВИКИ3, Алмаз-2Т, СКЛ-А-160. Всего в портфеле компании более 100 научных изобретений. В 2018 году выручка компании составила 456 млн рублей, в 2019-м — 850 млн. В компании работают около 300 человек, средняя зарплата — 56 тысяч рублей. Учредителями компании являются Константин Каюров (51%), Михаил Эпов (44%), Евгений Антонов (5%).

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