СКИФ ускорит развитие приборостроения

— Соответственно, свободными остаются 750 млн рублей, — говорит директор Института катализа им. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров. — Если провести выделение отдельной строкой, они могут быть использованы уже в 2020 году. Это решило бы проблему приобретения оборудования, материалов для производства тех же магнитов.

Что касается производства, то поучаствовать в проекте уже пожелали некоторые потенциальные партнеры.

— Буквально на днях мы подписали соглашение о сотрудничестве с АО «Новосибирский приборостроительный завод», — рассказывает директор Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН) Петр Завьялов. — Он имеет соответствующие производственные мощности и готов участвовать. Будет подключаться АО «Бердский электромеханический завод». Есть еще «Экспериментальный завод научного приборостроения» РАН в Подмосковье. АО «НЗХК-инжениринг» в части изготовления оборудования для станции тоже готов участвовать, Балтийский федеральный университет, еще ряд организаций, которые тоже высказывали заинтересованность, присылали информацию о своей продукции.

Список возможных партнеров дополняет директор Института ядерной физики им. Будкера СО РАН Павел Логачев.

— В работе будет участвовать АО «НПО НИИИИП-НЗИК» (завод им. Коминтерна), — говорит ученый. — Надеемся, что будут участвовать наши коллеги и партнеры из госкорпорации «Росатом».

Также участники проекта предлагают в рамках развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2:0» создать приборостроительный центр коллективного пользования на базе КТИ НП СО РАН, одной из задач которого будет создание и разработка этого оборудования. В этом их уже поддержали президиум СО РАН и правительство Новосибирской области.

Со своей стороны задачу по производству оборудования для научных работ уже начали решать в ИЯФе — с середины прошлого года.

— Многие элементы уже сделаны и тестируются — те, которые требуют особенной настройки, — рассказывает Павел Логачев. — Такие машины делаются в России впервые. Эту технологию мы в стране поднимаем фактически с нуля. Первый опытный образец уже перешел на мощность больше половины от номинала. Второй экземпляр скоро выйдет на номинал. Он уже изготовлен и готовится к включению. Для нас очень важны средства, которые необходимы для производства оборудования длительного цикла изготовления. Мы надеемся на конструктивную и эффективную помощь коллег из министерства.

Однако, по словам ученых, вопрос оснащения будущих пользовательских станций до конца не закрыт

— Если в случае с ИЯФом развитая производственная коллаборация института позволяет говорить о том, что 90% производства оборудования будет осуществляться на территории РФ, то с пользовательской станцией вопрос более острый, — сообщает Бухтияров. — Важно найти баланс между закупками оборудования за рубежом и поиском организаций, которые могут его производить в России. В связи с этим наметившееся взаимодействие команды, которая занимается СКИФом, и госкорпорации «Ростех» становится чрезвычайно актуальным.

Руководители проекта сейчас также ведут переговоры и с директором вирусологического центра «Вектор» Ринатом Максютовым.

— Мы обсуждаем возможность более быстрой проработки проекта станции для проведения работ в области медицины и вирусологии, — сообщает Бухтияров. — Она запланирована во вторую очередь. Мы хотим ее передвинуть на первую очередь, чтобы она была запущена как можно раньше — с первыми шестью станциями. Для этого, конечно, необходимо дополнительное финансирование. Думаю, не стоит говорить об актуальности таких работ в условиях развития пандемии.

При этом, по словам ученых, сама ситуация с пандемией на темпах работ по реализации проекта не сказалась — они продолжаются с соблюдением необходимых мер безопасности.

По информации проектного офиса ЦКП СКИФ, 25% его исследовательских задач связаны с биомедицинскими технологиями, еще 25% — с промышленными, 15% — с технологиями транспортных систем, 10% — с энергетикой, 9% — с экологией, 8% — с продовольственной безопасностью.

Фото из презентации СКИФ