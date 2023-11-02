Неравнодушные новосибирцы разбирают завалы в сгоревшем клубе, где погибло 17 лошадей

В Новосибирске жители разбирают завалы конного клуба «Подворье» после пожара, в котором погибли 17 лошадей. Об этом сообщается в паблике клуба в ВКонтакте.

На разбор завалов приехали и взрослые, и дети.

― Сколько точно пришло людей я понятия не имею, но сейчас мы разбираем, ― рассказал Infopro54 представитель конного клуба.

Сейчас владельцы хотят восстановить здание клуба. Однако, денег на это дело пока нет. Владельцы открыли сбор средств.

Напомним, что пожар в конном клубе на станции Иня-Восточная произошел 1 ноября. Пожарные ликвидировали возгорание, но спасти удалось лишь одну лошадь, 17 погибли. При тушении произошло частичное обрушение крыши. Пожарным удалось локализовать пожар за 18 минут.

Ранее редакция сообщала о том, что гуляющие по тонкому льду озера дети напугали МЧС в Новосибирске.