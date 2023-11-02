Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с кладбищами города

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о проблемах ряда кладбищ города. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

— Есть проблемы с территорией по ряду кладбищ, но они не везде одинаковы. По Клещихинскому нет проблем, так как некоторое время назад был решен спор и кладбищу вернули территории, которые пытались забрать. На Клещихинском дефицита площадей нет, — говорит Локоть.

Проблемным кладбищем мэр назвал Южное в Академгородке. По словам главы города, там нужно срочное решение.

— Но мы наталкиваемся на ряд бюрократических вопросов. Хотим расширить территорию и снять напряжение, — отметил Анатолий Локоть.

Также есть проблемы и с самым большим в Новосибирске Заельцовским кладбищем.

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