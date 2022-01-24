Сколько формул можно спрятать в одноразовой маске – шпаргалке?

В музее Новосибирского государственного технического университета НЭТИ появилась уникальная экспозиция студенческих шпаргалок — их собрали в канун Дня студента.

— Сбор шпаргалок мы организовали во время сессии, а чтобы подогреть интерес студентов, предложили обменять их на мерч. Мы не ожидали, что будет такой отклик, но буквально за пару дней удалось собрать несколько десятков уникальных шпаргалок. Среди них есть и «классика» в виде надписей на обратной стороне бутылочной этикетки, и современный гаджет — пустой наушник, внутри которого прячется маленький листок, — рассказала начальник управления информационной политики НГТУ НЭТИ Зоя Сергеева.

В экспозицию музея вошли наиболее массовые и уникальные образцы шпаргалок. Одним из наиболее распространенных вариантов стали одноразовые маски, на обороте которых студенты записывают формулы.

— Распиленные пополам стирательные резинки, из которых выходит целая «гармошка» подсказок. Есть и современные болванки, пустышки — беспроводные наушники, из которых можно вытащить целую «гирлянду» подсказок, потянув за нужное место. А в складках медицинских масок можно спрятать много формул, — сообщили в музее университета.

Экспозиция откроется в музее НГТУ НЭТИ 25 января, в День студента. В ней представлено около 40 экспонатов.